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В убийстве участковой из поселка Первомайского обвинили ее экс-супруга

В убийстве участковой из поселка Первомайского обвинили ее экс-супруга

14 сентября 2023, 11:38
Фото: 1MI
В Свердловской области следователи спустя полтора года раскрыли убийство 31-летней участковой из поселка Первомайского. Обвинения предъявили ее бывшему супругу, которого в сентябре задержали силами спецназа в Красноуфимске.

В пресс-службе свердловского управления СК напомнили, что тело полицейской обнаружили 29 апреля 2022 года на берегу Бисерти. В убийстве девушки обвинили ее бывшего мужа — по версии СК, на преступление он пошел «из личной неприязни». Сам задержанный отрицает свою вину.

В ходе оперативных мероприятий силовики проверили алиби десятков людей, установили возможных очевидцев и свидетелей убийства, рассказал начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Наряду с убийством (ст. 105 УК) задержанному инкриминировали ст. 138.1 УК (незаконное приобретение устройств для слежки).

Ранее соседи рассказали подробности убийства мужчины на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле.

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#Происшествия#Следственный комитет#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Григорий Орлов
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