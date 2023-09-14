В убийстве участковой из поселка Первомайского обвинили ее экс-супруга

В пресс-службе свердловского управления СК напомнили, что тело полицейской обнаружили 29 апреля 2022 года на берегу Бисерти. В убийстве девушки обвинили ее бывшего мужа — по версии СК, на преступление он пошел «из личной неприязни». Сам задержанный отрицает свою вину.