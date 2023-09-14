В убийстве участковой из поселка Первомайского обвинили ее экс-супруга

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В пресс-службе свердловского управления СК напомнили, что тело полицейской обнаружили 29 апреля 2022 года на берегу Бисерти. В убийстве девушки обвинили ее бывшего мужа — по версии СК, на преступление он пошел «из личной неприязни». Сам задержанный отрицает свою вину.
В ходе оперативных мероприятий силовики проверили алиби десятков людей, установили возможных очевидцев и свидетелей убийства, рассказал начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Наряду с убийством (ст. 105 УК) задержанному инкриминировали ст. 138.1 УК (незаконное приобретение устройств для слежки).
Ранее соседи рассказали подробности убийства мужчины на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле.