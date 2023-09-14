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Updated Сегодня, 04:31

В Верхней Пышме состоится международный турнир по настольному теннису

В Верхней Пышме состоится международный турнир по настольному теннису

14 сентября 2023, 04:31
Фото: 1MI
Международный турнир по настольному теннису будет проходить в Верхней Пышме с 13 по 17 сентября 2023 года.

Соревнования будут проходить во Дворце самбо и единоборств. В спортивном мероприятии будут участвовать 128 спортсменов, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В турнире будут участники из Беларуси, Армении, Казахстана и Узбекистана. Состязания пройдут в три этапа. Призовой фонд — 300 тысяч рублей. Награждение победителей пройдет 17 сентября 2023 года.

Напомним, 16 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле состоится забег «Кросс наций» в центре города. Из-за проведения данного мероприятия некоторые центральные улицы будут перекрыты.

В Нижнем Тагиле перекроют улицы в центре города во время «Кросса наций»
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