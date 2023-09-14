В Верхней Пышме состоится международный турнир по настольному теннису

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Соревнования будут проходить во Дворце самбо и единоборств. В спортивном мероприятии будут участвовать 128 спортсменов, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
В турнире будут участники из Беларуси, Армении, Казахстана и Узбекистана. Состязания пройдут в три этапа. Призовой фонд — 300 тысяч рублей. Награждение победителей пройдет 17 сентября 2023 года.
Напомним, 16 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле состоится забег «Кросс наций» в центре города. Из-за проведения данного мероприятия некоторые центральные улицы будут перекрыты.