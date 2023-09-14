Водитель грузовика в Талице выплатит миллион рублей за смертельное ДТП

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Водитель ехал на небезопасной скорости и в какой-то момент наехал на стоящий впереди легковой автомобиль ВАЗ, в котором ехала супружеская пара.
От удара машину выбросило на встречку, где она оказалась зажата между тягачом и «ГАЗелью». Женщина, ехавшая на пассажирском сиденье, погибла на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Суд приговорил виновника смертельной аварии сперва к принудительным работам, потом к лишению свободы, а затем изменил приговор снова на принудительные работы на полтора года. Кроме того, водитель должен будет отдавать государству 10% от своей зарплаты, а также выплатит супругу погибшей женщины миллион рублей.
Напомним, 10 сентября 2023 года на Тюменской трассе водитель Renault Duster погиб после того, как столкнулся с «КАМАЗом».