Водитель грузовика в Талице выплатит миллион рублей за смертельное ДТП

Суд приговорил виновника смертельной аварии сперва к принудительным работам, потом к лишению свободы, а затем изменил приговор снова на принудительные работы на полтора года. Кроме того, водитель должен будет отдавать государству 10% от своей зарплаты, а также выплатит супругу погибшей женщины миллион рублей.