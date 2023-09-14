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Житель Талицы потерял жену в смертельном ДТП

Водитель грузовика в Талице выплатит миллион рублей за смертельное ДТП

14 сентября 2023, 03:44
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Житель Талицы потерял жену в смертельном ДТП

В Талице водитель «ГАЗели», устроивший смертельное ДТП, выплатит миллион рублей мужчине, жена которого погибла в аварии. Происшествие случилось в июле 2023 года на Тюменской трассе.

Водитель ехал на небезопасной скорости и в какой-то момент наехал на стоящий впереди легковой автомобиль ВАЗ, в котором ехала супружеская пара.

От удара машину выбросило на встречку, где она оказалась зажата между тягачом и «ГАЗелью». Женщина, ехавшая на пассажирском сиденье, погибла на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Суд приговорил виновника смертельной аварии сперва к принудительным работам, потом к лишению свободы, а затем изменил приговор снова на принудительные работы на полтора года. Кроме того, водитель должен будет отдавать государству 10% от своей зарплаты, а также выплатит супругу погибшей женщины миллион рублей.

Напомним, 10 сентября 2023 года на Тюменской трассе водитель Renault Duster погиб после того, как столкнулся с «КАМАЗом».

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