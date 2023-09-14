Водителя Audi приговорили к шести годам колонии за смертельное ДТП в Нижнем Тагиле

В прошлом году Ленинский райсуд Нижнего Тагила приговорил виновника аварии к семи с половиной годам колонии и лишил его водительских прав на три года. Позднее приговор был отменен апелляционным судом из-за процессуальных нарушений на стадии следствия. В июне был вынесен оглашен новый вердикт: шесть лет колонии общего режима и запрет на управление автотранспортом на два года и десять месяцев. Также с подсудимого взыскали моральную компенсацию в 1,3 миллиона рублей. Свердловский областной суд сохранил приговор в силе.