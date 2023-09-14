Водителя Audi приговорили к шести годам колонии за смертельное ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Сама трагедия произошла 19 октября 2021 года. Около трех часов ночи сотрудники ГИБДД попытались остановить кроссовер Audi Q5 на улице Садоводов, но водитель не внял требованию об остановке. Возле ТРЦ Depo автомобилист врезался в автомобиль Lada Largus, и это привело к непоправимому: погиб 30-летний пассажир универсала, у его 18-летней попутчицы оказалось сломано бедро. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель немецкого авто был пьян.
В прошлом году Ленинский райсуд Нижнего Тагила приговорил виновника аварии к семи с половиной годам колонии и лишил его водительских прав на три года. Позднее приговор был отменен апелляционным судом из-за процессуальных нарушений на стадии следствия. В июне был вынесен оглашен новый вердикт: шесть лет колонии общего режима и запрет на управление автотранспортом на два года и десять месяцев. Также с подсудимого взыскали моральную компенсацию в 1,3 миллиона рублей. Свердловский областной суд сохранил приговор в силе.
Ранее суд обязал водителя «Газели» выплатить миллион рублей семье женщины, погибшей в ДТП в Талице.