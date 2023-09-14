За год число жалоб свердловчан на коллекторов сократилось на 20%

Также должник может обратиться к судебным приставам в случаях, когда коллекторы чрезмерно его беспокоят. По закону, связываться с заемщиком по вопросам погашения долга можно не чаще раза в неделю лично и не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц — по телефону.