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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

За год число жалоб свердловчан на коллекторов сократилось на 20%

За год число жалоб свердловчан на коллекторов сократилось на 20%

14 сентября 2023, 14:59
Фото: 1MI
С января по август 2023 года судебным приставам поступило 569 обращений от свердловчан, заявивших о противоправных действиях коллекторов. Год назад речь шла о 460 жалобах.

Замначальника областного управления ФССП Дмитрий Шеломенцев, выступая на пресс-конференции, напомнил, что в соответствии с законом взыскивать задолженность имеют право только сами кредиторы в лице банка или микрокредитной организации. Третьи лица могут что-либо требовать с заемщика лишь с его письменного согласия.

Также должник может обратиться к судебным приставам в случаях, когда коллекторы чрезмерно его беспокоят. По закону, связываться с заемщиком по вопросам погашения долга можно не чаще раза в неделю лично и не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц — по телефону.

Ранее суд в Свердловской области взыскал с банка больше 150 тысяч рублей за продажу коллекторам несуществующего долга клиента.

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#Экономика#Свердловская область#Банк#Кредит#Судебные приставы#Коллекторы#ФССП#МФО#Григорий Орлов
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