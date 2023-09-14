За год число жалоб свердловчан на коллекторов сократилось на 20%

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Замначальника областного управления ФССП Дмитрий Шеломенцев, выступая на пресс-конференции, напомнил, что в соответствии с законом взыскивать задолженность имеют право только сами кредиторы в лице банка или микрокредитной организации. Третьи лица могут что-либо требовать с заемщика лишь с его письменного согласия.
Также должник может обратиться к судебным приставам в случаях, когда коллекторы чрезмерно его беспокоят. По закону, связываться с заемщиком по вопросам погашения долга можно не чаще раза в неделю лично и не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц — по телефону.
Ранее суд в Свердловской области взыскал с банка больше 150 тысяч рублей за продажу коллекторам несуществующего долга клиента.