Жарить мясо можно с 15 сентября, а в Нижнем Тагиле снова превышение нормы выбросов

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Полная картина по итогам выборов депутатов в Гордуму Екатеринбурга. Журналисты TagilCity. ru выяснили, кто из депутатов лишился мандата и кого среди слуг народа стало больше.
Кирпичный завод в Нижнем Тагиле превысил нормы выбросов вредных веществ в воздух. Роспотребнадзор провел внеплановую проверку, но руководство завода было к этому не готово.
Губернатор отменил особый противопожарный режим в Свердловской области. С 15 сентября свердловчане смогут разводить костры, сжигать мусор, а самое главное — жарить шашлыки.
Пьяный житель Екатеринбурга уснул рядом со зданием администрации прямо посреди центральной улицы. Спасать мужчину пришлось случайным прохожим.
90 процентов школ Свердловской области нарушают организацию питания учащихся. За прошедший год Роспотребнадзор выписал штрафов почти на 5 млн рублей.