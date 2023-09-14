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Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Жарить мясо можно с 15 сентября, а в Нижнем Тагиле снова превышение нормы выбросов

Жарить мясо можно с 15 сентября, а в Нижнем Тагиле снова превышение нормы выбросов

14 сентября 2023, 17:18
Фото: Midjourney
Пьяный житель Екатеринбурга уснул прямо в центре города, на природе можно жарить шашлыки, а 90% школ Свердловской области кормят учеников неправильно: самое важное, что произошло 14 сентября.

Полная картина по итогам выборов депутатов в Гордуму Екатеринбурга. Журналисты TagilCity. ru выяснили, кто из депутатов лишился мандата и кого среди слуг народа стало больше.

Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
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Кирпичный завод в Нижнем Тагиле превысил нормы выбросов вредных веществ в воздух. Роспотребнадзор провел внеплановую проверку, но руководство завода было к этому не готово.

Кирпичный завод в Нижнем Тагиле превышал нормы выбросов в воздух
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Губернатор отменил особый противопожарный режим в Свердловской области. С 15 сентября свердловчане смогут разводить костры, сжигать мусор, а самое главное — жарить шашлыки.

Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области с 15 сентября отменили особый режим
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Пьяный житель Екатеринбурга уснул рядом со зданием администрации прямо посреди центральной улицы. Спасать мужчину пришлось случайным прохожим.

Пьяный житель Екатеринбурга спал на дороге в центре города
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90 процентов школ Свердловской области нарушают организацию питания учащихся. За прошедший год Роспотребнадзор выписал штрафов почти на 5 млн рублей.

Роспотребнадзор выявил нарушения в организации питания в 90% свердловских школ
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