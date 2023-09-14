Жители Нижнего Тагила заметили заплутавшую лошадь возле площадки ГДДЮТ

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
По всей видимости, лошадь сорвалась с привязи и отправилась гулять, — рассказал горожанин, прикрепив снимок заблудившегося создания.
В паблике «Инцидент Нижний Тагил» очевидец уточнил, что лошадь пощипывала травку возле площадки ГДДЮТ. На голове животного виднелась оборванная узда, из-за чего автор поста предположил, что она откуда-то сбежала.
Она местная, из частного сектора за заправкой УКН, — утверждает пользователь в комментариях.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге лошадь провалилась в канализационный люк на Ботанике.