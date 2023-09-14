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Жители Нижнего Тагила заметили заплутавшую лошадь возле площадки ГДДЮТ

Жители Нижнего Тагила заметили заплутавшую лошадь возле площадки ГДДЮТ

14 сентября 2023, 16:39
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила заметили пасущуюся на улицах города лошадь — хозяев при этом поблизости не было.
По всей видимости, лошадь сорвалась с привязи и отправилась гулять, — рассказал горожанин, прикрепив снимок заблудившегося создания.

В паблике «Инцидент Нижний Тагил» очевидец уточнил, что лошадь пощипывала травку возле площадки ГДДЮТ. На голове животного виднелась оборванная узда, из-за чего автор поста предположил, что она откуда-то сбежала.

Она местная, из частного сектора за заправкой УКН, — утверждает пользователь в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге лошадь провалилась в канализационный люк на Ботанике.

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