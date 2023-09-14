Жителя свердловского села приговорили к 16 годам колонии за попытку убийства девушки

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, 30 августа прошлого года в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района 28-летний обвиняемый силой затащил экс-возлюбленную в багажник ВАЗа и увез в соседнее село — в таком положении девушка провела около суток.
Увидев подходящих к машине полицейских, агрессор заперся в машине и несколько раз ударил свою жертву ножом. Сотрудникам удалось деблокировать двери авто, и девушка чудом осталась жива. По обвинению в похищении человека (ст. 126 УК) и покушении на убийство (ст. 105 УК) фигуранту назначили наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Красноуфимске задержали подозреваемого в убийстве 31-летней участковой, чье тело нашли на берегу реки в апреле прошлого года.