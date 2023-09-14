Жителя свердловского села приговорили к 16 годам колонии за попытку убийства девушки

Увидев подходящих к машине полицейских, агрессор заперся в машине и несколько раз ударил свою жертву ножом. Сотрудникам удалось деблокировать двери авто, и девушка чудом осталась жива. По обвинению в похищении человека (ст. 126 УК) и покушении на убийство (ст. 105 УК) фигуранту назначили наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.