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Жителя свердловского села приговорили к 16 годам колонии за попытку убийства девушки

Жителя свердловского села приговорили к 16 годам колонии за попытку убийства девушки

14 сентября 2023, 13:39
Фото: 1MI
Жителя Свердловской области приговорили к 16 годам колонии за похищение и попытку убийства бывшей партнерши.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, 30 августа прошлого года в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района 28-летний обвиняемый силой затащил экс-возлюбленную в багажник ВАЗа и увез в соседнее село — в таком положении девушка провела около суток.

Увидев подходящих к машине полицейских, агрессор заперся в машине и несколько раз ударил свою жертву ножом. Сотрудникам удалось деблокировать двери авто, и девушка чудом осталась жива. По обвинению в похищении человека (ст. 126 УК) и покушении на убийство (ст. 105 УК) фигуранту назначили наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Красноуфимске задержали подозреваемого в убийстве 31-летней участковой, чье тело нашли на берегу реки в апреле прошлого года.

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#Происшествия#Следственный комитет#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Домашнее насилие#Покушение на убийство#Григорий Орлов
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