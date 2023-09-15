373 соглашения на 3,8 трлн рублей удалось заключить на прошедшем ВЭФ-2023

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Как сообщает newsnn.ru, для участия в форуме во Владивосток прибыли порядка 700 спикеров и модераторов. Тема состоявшегося мероприятия — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».
Самым главным событием ВЭФ-2023 можно считать пленарное заседание, на котором выступил президент РФ Владимир Путин.
На форуме обсуждались результаты 10-летней деятельности Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики. На обсуждении присутствовали семь тысяч участников из 62 государств и территорий.
За время проведения форума было заключено 373 соглашения на три триллиона 818 миллиардов рублей суммарно, включая и 41 соглашение с партнерами из-за рубежа.
В число важных событий ВЭФ-2023 также вошли заседание Совета участников судоходства по СМП, презентация ВЭБ.РФ «Растущие бренды Дальнего Востока», Международная конференция АТЭС по высшему образованию, международная научно-практическая конференция «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир», программа «Знание.Лекторий».
Молодежная программа форума подразумевала проведение около 25 мероприятий. Инфраструктуру для молодых специалистов, потребности малого бизнеса и формирование патриотического методологического центра в ДВФУ выносили на обсуждение участники сессии блока «Образование и воспитание как основа независимости».
Блок «Дальний Восток будущего» был посвящен в том числе и возможностям развития туристической отрасли.
Для соревнования в рамках спортивных игр на форум прибыли спортсмены из 20 государств. В международном формате состоялись состязания по теннису, шахматам, го и мас-рестлингу. В акваториях Владивостока организаторы провели Парад парусов, бизнес-регату «Ведомости», Кубок Росконгресса по парусному спорту, Кубок России по аквабайку и гидрофлай-шоу.
На набережной бухты Аякс каждый из субъектов самого восточного макрорегиона рассказал о своих успехах в различных отраслях. А фестиваль культуры «Владивостокские сезоны» отличился от остальных мероприятий обширной городской афишей и специальными мероприятиями.
В один из дней ВЭФ-2023 состоялся первый международный форум «День сокола».
Кроме того, был организован Форум креативного бизнеса. В пятый раз на площадке мероприятия заработала «Территория инноваций», где выступали 70 экспертов в отрасли инноваций и цифровой трансформации.
Организатором ВЭФ стал Фонд РосКонгресс, а информационным партнером — медиахолдинг 1MI.