373 соглашения на 3,8 трлн рублей удалось заключить на прошедшем ВЭФ-2023

Для соревнования в рамках спортивных игр на форум прибыли спортсмены из 20 государств. В международном формате состоялись состязания по теннису, шахматам, го и мас-рестлингу. В акваториях Владивостока организаторы провели Парад парусов, бизнес-регату «Ведомости», Кубок Росконгресса по парусному спорту, Кубок России по аквабайку и гидрофлай-шоу.