Алтайский курорт Сбера «Манжерок» представляет коллекцию работ скульптора Намдакова

«Алтай — это божественное место, центр Вселенной. Здесь потрясающая культура и цивилизация. И я счастлив, что у нас в России строят такие объекты, как „Манжерок“, которые нужны стране», — подчеркнул Даши Намдаков. Он также рассказал о своей благодарности Сбербанку за бережное и уважительное отношение к земле и культуре Алтая. Коллекция, которую демонстрируют на Алтае, по словам скульптора, небольшая, но очень много значит для него. После всех выставок, которые Даши Намдакову довелось провести по всему свету, ему особенно важно организовать выставку на родине, в Сибири. Скульптор отметил, что считает эту выставку наиболее ответственной, поскольку автору всегда проще показывать свои работы за рубежом, где у него нет такой широкой известности. А там, где о художнике знают все, на него возложена огромная ответственность.