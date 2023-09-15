Алтайский курорт Сбера «Манжерок» представляет коллекцию работ скульптора Намдакова

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Всего в пространстве пятизвездочного отеля курорта выставляют 13 работ автора. На этой выставке Намдаков впервые представляет свою новую работу «Дракон». Об этом пишет Lenta.
«Алтай — это божественное место, центр Вселенной. Здесь потрясающая культура и цивилизация. И я счастлив, что у нас в России строят такие объекты, как „Манжерок“, которые нужны стране», — подчеркнул Даши Намдаков. Он также рассказал о своей благодарности Сбербанку за бережное и уважительное отношение к земле и культуре Алтая. Коллекция, которую демонстрируют на Алтае, по словам скульптора, небольшая, но очень много значит для него. После всех выставок, которые Даши Намдакову довелось провести по всему свету, ему особенно важно организовать выставку на родине, в Сибири. Скульптор отметил, что считает эту выставку наиболее ответственной, поскольку автору всегда проще показывать свои работы за рубежом, где у него нет такой широкой известности. А там, где о художнике знают все, на него возложена огромная ответственность.
Эта выставка, первая в серии запланированных выставочных проектов на территории курорта, будет работать до 10 декабря. Согласно замыслу организаторов, курорту «Манжерок» предстоит не только выполнять функции пространства для активного спорта и отдыха, но и стать мультикультурной площадкой, объединяющей творческих людей.
«Эта выставка — большое культурное событие не только для Алтая, но и для меня лично, потому что я давно знаком с Даши и в моей личной коллекции немало его работ», — указал председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он отозвался о Намдакове как о потрясающем, одаренном богом скульпторе и художнике, создающем самобытные, уникальные шедевры, которые пробуждают мысли и чувства. По мнению Грефа, особенно важно, что работы Намдакова будут демонстрировать именно на Алтае. Ведь скульптор здесь не впервые и так же, как все, напитался мощной энергетикой этих мест. Подобные ощущения, убежден Герман Греф, всегда находят в творчестве самое непредсказуемое выражение. Завершая свое выступление, глава Сбербанка поблагодарил Даши Намдакова за то, что тот привез свои работы на курорт «Манжерок», и поздравил всех с открытием экспозиции.
Напомним, в своем творчестве Намдаков черпает вдохновение в особенностях восточного колорита, традициях кочевых народов и современных символах. Шедевры скульптора завоевали симпатии публики на Востоке и на Западе, не раз выставлялись в разных регионах России. Даши Намдаков является создателем монументальных скульптурных комплексов, среди которых «Центр Азии» в Туве, «Ханшаим» в Казахстане, «Хранительница» и «Казан» в Татарстане, «Золотая Шория» в Кемеровской области. Работы Даши Намдакова хранятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Московского музея современного искусства, Третьяковской галереи, музеях Китая, США, Великобритании, Франции, Италии и других стран.