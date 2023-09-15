Автобус с пассажирами врезался в грузовик на Березовском тракте

Как рассказали в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, авария произошла на 11-м километре трассы, рядом с автосалоном Chery. Водитель грузовика JAC поворачивал и не уступил дорогу автобусу, допустив столкновение с ним. Пострадали два пассажира ПАЗа, информации об их состоянии нет.