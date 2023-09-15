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Updated Сегодня, 15:41

Автобус с пассажирами врезался в грузовик на Березовском тракте

Автобус с пассажирами врезался в грузовик на Березовском тракте

15 сентября 2023, 15:15
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом на Березовском тракте — пострадали два человека, находившихся в общественном транспорте.

Как рассказали в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, авария произошла на 11-м километре трассы, рядом с автосалоном Chery. Водитель грузовика JAC поворачивал и не уступил дорогу автобусу, допустив столкновение с ним. Пострадали два пассажира ПАЗа, информации об их состоянии нет.

На опубликованном снимке видно, что участники ДТП перегородили половину дороги. На месте работают автоинспекторы, детали аварии устанавливаются.

Ранее в этот день сообщалось, что в ДТП под Сысертью с двумя иномарками погиб человек, еще четыре человека получили травмы.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Автобус#Грузовик#Пострадавшие#Григорий Орлов#Тракт
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