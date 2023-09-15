Автобус с пассажирами врезался в грузовик на Березовском тракте

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Как рассказали в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, авария произошла на 11-м километре трассы, рядом с автосалоном Chery. Водитель грузовика JAC поворачивал и не уступил дорогу автобусу, допустив столкновение с ним. Пострадали два пассажира ПАЗа, информации об их состоянии нет.
На опубликованном снимке видно, что участники ДТП перегородили половину дороги. На месте работают автоинспекторы, детали аварии устанавливаются.
Ранее в этот день сообщалось, что в ДТП под Сысертью с двумя иномарками погиб человек, еще четыре человека получили травмы.