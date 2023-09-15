Автохама без прав в Нижнем Тагиле наказали после видео в соцсетях

Ранее TagilCity.ru рассказывал о тагильчанке Светлане Бельковой, которую год назад на пешеходном переходе сбил нетрезвый водитель. Пострадавшая получила тяжелые травмы и до сих пор проходит лечение, так как у нее плохо сгибаются колени и одна рука. При этом за три месяца до ДТП виновник Антон Кудрявцев уже привлекался за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а годом ранее и вовсе был лишен водительских прав также за пьяную езду.