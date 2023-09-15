Автохама без прав в Нижнем Тагиле наказали после видео в соцсетях

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Первый раз информация о нарушителе появилась в группе «Черный список Нижнего Тагила» 5 сентября. Очевидец сделал фото, как водитель Lada Priora встал на встречную полосу, ожидая зеленого сигнала светофора в районе Площади Славы.
Обогнал всех через двойную сплошную, немного постоял со всеми, понял, что он выше этого, и поехал на красный, — рассказал очевидец в соцсетях.
На следующий день нарушение этого же водителя попали на видеорегистратор автовладельца, стоящего на светофоре на улице Алтайская. На кадрах видно, как Priora, обгоняя машины по встречной полосе через двойную сплошную линию, проезжает на «красный», не притормаживая.
В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщили TagilCity.ru, что нарушитель найден. Им оказался 21-летний мужчина, который не имел водительских прав.
Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, грубо нарушившего ПДД РФ. Им оказался 21-летний мужчина. Водитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление автомобилем лицом, не имеющим права управления транспортным средством, — пояснили TagilCity.ru в ГИБДД.
Ранее TagilCity.ru рассказывал о тагильчанке Светлане Бельковой, которую год назад на пешеходном переходе сбил нетрезвый водитель. Пострадавшая получила тяжелые травмы и до сих пор проходит лечение, так как у нее плохо сгибаются колени и одна рука. При этом за три месяца до ДТП виновник Антон Кудрявцев уже привлекался за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а годом ранее и вовсе был лишен водительских прав также за пьяную езду.