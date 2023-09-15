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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Автохама без прав в Нижнем Тагиле наказали после видео в соцсетях

Автохама без прав в Нижнем Тагиле наказали после видео в соцсетях

15 сентября 2023, 14:04
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила обратили внимание на нарушителя ПДД за рулем Lada Priora, который проезжал на красный сигнал светофора и пересекал двойную сплошную линию. Опасные маневры водителя зафиксировали на фото и видео другие автовладельцы. Оказалось, что автохам ездил без прав.

Первый раз информация о нарушителе появилась в группе «Черный список Нижнего Тагила» 5 сентября. Очевидец сделал фото, как водитель Lada Priora встал на встречную полосу, ожидая зеленого сигнала светофора в районе Площади Славы.

Обогнал всех через двойную сплошную, немного постоял со всеми, понял, что он выше этого, и поехал на красный, — рассказал очевидец в соцсетях.
Нарушитель ПДД на ВагонкеНарушитель ПДД на Вагонке
Нарушитель ПДД на Вагонке
Фото: Группа в ВК «Черный список Нижнего Тагила»

На следующий день нарушение этого же водителя попали на видеорегистратор автовладельца, стоящего на светофоре на улице Алтайская. На кадрах видно, как Priora, обгоняя машины по встречной полосе через двойную сплошную линию, проезжает на «красный», не притормаживая.

Видео: Группа в ВК «Черный список Нижнего Тагила»

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщили TagilCity.ru, что нарушитель найден. Им оказался 21-летний мужчина, который не имел водительских прав.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, грубо нарушившего ПДД РФ. Им оказался 21-летний мужчина. Водитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление автомобилем лицом, не имеющим права управления транспортным средством, — пояснили TagilCity.ru в ГИБДД.

Ранее TagilCity.ru рассказывал о тагильчанке Светлане Бельковой, которую год назад на пешеходном переходе сбил нетрезвый водитель. Пострадавшая получила тяжелые травмы и до сих пор проходит лечение, так как у нее плохо сгибаются колени и одна рука. При этом за три месяца до ДТП виновник Антон Кудрявцев уже привлекался за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а годом ранее и вовсе был лишен водительских прав также за пьяную езду.

Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
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