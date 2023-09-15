Более 25 тысяч свердловчан участвовали в ликвидации лесных пожаров

Такие данные озвучил замгубернатора региона Олег Чемезов во время награждения работников лесной отрасли, приуроченного к их профессиональному празднику. Как отметил чиновник, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, в этом году природные пожары на Среднем Урале усугубились аномальной жарой, малочисленными дождями и сильными ветрами.