Более 25 тысяч свердловчан участвовали в ликвидации лесных пожаров

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Такие данные озвучил замгубернатора региона Олег Чемезов во время награждения работников лесной отрасли, приуроченного к их профессиональному празднику. Как отметил чиновник, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, в этом году природные пожары на Среднем Урале усугубились аномальной жарой, малочисленными дождями и сильными ветрами.
По поручению губернатора Евгения Куйвашева, денежную премию за успехи в тушении лесных пожаров получили 1544 специалиста. Отдельно отмечены заслуги двухсот волонтеров, которых также материально поощрили.
Напомним, с 15 сентября в Свердловской области отменили противопожарные ограничения, в том числе сняли запрет на использование открытого огня.