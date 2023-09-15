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Более 25 тысяч свердловчан участвовали в ликвидации лесных пожаров

Более 25 тысяч свердловчан участвовали в ликвидации лесных пожаров

15 сентября 2023, 11:36
Фото: 1MI
Минувшим летом к борьбе с лесными пожарами в Свердловской области привлекли более 25 тысяч человек, было задействовано свыше 900 единиц техники.

Такие данные озвучил замгубернатора региона Олег Чемезов во время награждения работников лесной отрасли, приуроченного к их профессиональному празднику. Как отметил чиновник, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, в этом году природные пожары на Среднем Урале усугубились аномальной жарой, малочисленными дождями и сильными ветрами.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева, денежную премию за успехи в тушении лесных пожаров получили 1544 специалиста. Отдельно отмечены заслуги двухсот волонтеров, которых также материально поощрили.

Напомним, с 15 сентября в Свердловской области отменили противопожарные ограничения, в том числе сняли запрет на использование открытого огня.

Фото: пресс-службе правительства Свердловской области
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#Общество#Пожар#Свердловская область#Природа#Природный пожар#Лесные пожары#МЧС#Григорий Орлов
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