Более 50 деревьев высадили воспитанники детского дома № 1 в Нижнем Тагиле

Благотворительное мероприятие проходит в социально-реабилитационном центре Нижнего Тагила уже в восьмой раз. Каждый год организаторы меняют название акции, но смысл всегда тот же: посади дерево и загадай желание, а оно обязательно сбудется. Тематика этой встречи — пожелание бойцам специальной-военной операции как можно скорее вернуться домой.