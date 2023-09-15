Более 50 деревьев высадили воспитанники детского дома № 1 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Благотворительное мероприятие проходит в социально-реабилитационном центре Нижнего Тагила уже в восьмой раз. Каждый год организаторы меняют название акции, но смысл всегда тот же: посади дерево и загадай желание, а оно обязательно сбудется. Тематика этой встречи — пожелание бойцам специальной-военной операции как можно скорее вернуться домой.
Так, воспитанники центра, а также гости мероприятия высадили более 50 яблонь, рябин, елей и даже несколько туй, загадав одно желание на всех.
Во время каждой акции мы действительно загадываем желания, а они сбываются. Кто-то хотел попасть в семью — находил дом. Кто-то хотел на море — поехал. Старшие поступают туда, куда загадали. Многое сбывается. Очень много наших ребят принимают участие в СВО и получают награды. Мы посвятили эту акцию нашим защитникам. Пусть они скорее вернутся домой, — рассказала директор Нижнетагильского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Нина Макаренко.
В социально-реабилитационном центре у главы города Нижний Тагил есть подопечная. Совместными усилиями они посадили здесь тую, за которой девушка пообещала ухаживать.
В детском доме детям важно внимание. Они обделены заботой взрослых, но не с точки зрения воспитателей, конечно. Дети с ними общаются, видят их доброту и стремление что-то дать, вложить. И мы приходим сюда, чтобы пообщаться и отдать частичку себя. Посадишь с ребенком дерево, он потом за ним ухаживает, помнит, как сажал. Уже не в первый раз участвую и буду дальше помогать, чем смогу. Еще я знаю, что наши ребята обязательно вернутся с победой и сегодняшнее мероприятие для них, в том числе, — отметил Владислав Пинаев.
После высадки деревьев каждый из почти 40 воспитанников Детского дома №1 отпустил в небо белый шар и снова загадал свое самое заветное желание.
Подобные благотворительные мероприятия вызывают у детей разные эмоции. Кто-то чувствует ответственность за посаженное растение, кто-то ждет общения с гостями, но равнодушных нет, считает Нина Макаренко.
Также все гости акции посетили музей социально-реабилитационного центра, где открылась экспозиция, посвященная участвующим в СВО выпускникам детского дома — «Время выбрало нас».