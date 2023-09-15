Бунт родителей в Екатеринбурге, членство Летникова и запуск трамваев на Тагилстрой

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
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Updated Сегодня, 16:40
Утро пятницы в Екатеринбурге оказалось напряженным для директора уралмашевской школы № 22 Ильи Смирнова: возмущенные родители собрались возле учреждения в надежде привлечь внимание властей к тотальной нехватке педагогов. И им это удалось: в депобразования пообещали как можно скорее привлечь новые кадры, чтобы наверстать упущенные занятия.
Суд в Качканаре обязал свердловский минздрав профинансировать ремонт пищеблока в детском отделении местной больницы. Санитарные нарушения выявили еще в 2021 году — устранят их, как ожидается, лишь в 2024-м.
Региональное отделение «Единой России», вероятно, приостановит членство в партии главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова, ставшего фигурантом дела о присвоении или растрате.
В Нижнем Тагиле жители Вагонки заметили на дорогах лихача без водительских прав, грубо нарушающего ПДД за рулем Lada Priora. Вскоре полиция отчиталась о задержании 21-летнего автомобилиста — ему грозит серия штрафов.
Обкатка путей будет предшествовать долгожданному запуску трамваев до Тагилстроя, запланированному на этот сентябрь.