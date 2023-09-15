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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Бунт родителей в Екатеринбурге, членство Летникова и запуск трамваев на Тагилстрой

Бунт родителей в Екатеринбурге, членство Летникова и запуск трамваев на Тагилстрой

15 сентября 2023, 16:28
Фото: Midjourney
Родители 22-й школы на Уралмаше взбунтовались против директора из-за массовых увольнений учителей, суд в Качканаре обязал минздрав выделить деньги для детской больницы, а членство главы ГГО Дмитрия Летникова в «Единой России» приостановят. Главные события 15 сентября в подборке TagilCity.ru.

Утро пятницы в Екатеринбурге оказалось напряженным для директора уралмашевской школы № 22 Ильи Смирнова: возмущенные родители собрались возле учреждения в надежде привлечь внимание властей к тотальной нехватке педагогов. И им это удалось: в депобразования пообещали как можно скорее привлечь новые кадры, чтобы наверстать упущенные занятия.

Суд в Качканаре обязал свердловский минздрав профинансировать ремонт пищеблока в детском отделении местной больницы. Санитарные нарушения выявили еще в 2021 году — устранят их, как ожидается, лишь в 2024-м.

Суд обязал областной Минздрав отремонтировать пищеблок в детской больнице Качканара
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Региональное отделение «Единой России», вероятно, приостановит членство в партии главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова, ставшего фигурантом дела о присвоении или растрате.

«Единая Россия» приостановит членство главы ГГО Летникова из-за уголовного дела
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В Нижнем Тагиле жители Вагонки заметили на дорогах лихача без водительских прав, грубо нарушающего ПДД за рулем Lada Priora. Вскоре полиция отчиталась о задержании 21-летнего автомобилиста — ему грозит серия штрафов.

Автохама без прав в Нижнем Тагиле наказали после видео в соцсетях
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Обкатка путей будет предшествовать долгожданному запуску трамваев до Тагилстроя, запланированному на этот сентябрь.

Обкатка трамвайных путей на Тагилстрой запланирована на будущую неделю
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#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Больница#Свердловская область#Единая Россия#Минздрав#Трамваи#Дмитрий Летников#Екатеринбург#Григорий Орлов#ГГО
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