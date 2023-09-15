Бунт родителей в Екатеринбурге, членство Летникова и запуск трамваев на Тагилстрой

Утро пятницы в Екатеринбурге оказалось напряженным для директора уралмашевской школы № 22 Ильи Смирнова: возмущенные родители собрались возле учреждения в надежде привлечь внимание властей к тотальной нехватке педагогов. И им это удалось: в депобразования пообещали как можно скорее привлечь новые кадры, чтобы наверстать упущенные занятия.