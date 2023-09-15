Четыре красавицы из Екатеринбурга имеют шанс выйти в финал «Мисс Офис — 2023»

Голосование продлится с 18 сентября по 9 октября — сделать свой выбор в пользу трех девушек можно на сайте события, возможность предоставляется раз в сутки. Из 128 участниц конкурса в заключительный этап выйдут лишь 30 претенденток, 25 из которых выберут пользователи сети, еще пять — организаторы мероприятия.