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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:51

Четыре красавицы из Екатеринбурга имеют шанс выйти в финал «Мисс Офис — 2023»

Четыре красавицы из Екатеринбурга имеют шанс выйти в финал «Мисс Офис — 2023»

15 сентября 2023, 09:23
Фото: 1MI
Четыре сотрудницы компаний из Екатеринбурга претендуют на выход в финал международного конкурса «Мисс Офис — 2023» и приз в три миллиона рублей.

Голосование продлится с 18 сентября по 9 октября — сделать свой выбор в пользу трех девушек можно на сайте события, возможность предоставляется раз в сутки. Из 128 участниц конкурса в заключительный этап выйдут лишь 30 претенденток, 25 из которых выберут пользователи сети, еще пять — организаторы мероприятия.

Что касается участниц из Екатеринбурга, за возможность получить титул главной офисной красавицы поборются четыре девушки:

  • Полина Хлобыстова, инженер-проектировщик, ООО «Вест»;
  • Надежда Антоненко, менеджер по продажам, ООО «ПКП „Промметалл“;
  • Анастасия Деева, редактор, ООО „Бокс ТВ“;
  • Александра Королева, ведущий менеджер, АО „Открытие Брокер“.

Вместе со статусом и денежным призом победительница конкурса получит оригинальную корону, а также сможет стать рекламным лицом двух крупных российских брендов. Результаты полуфинала огласят 10 октября, завершающий этап пройдет 25 ноября в Москве.

Ранее сообщалось, что 19-летняя тагильчанка получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Екатеринбург».

Полина ХлобыстоваПолина Хлобыстова
Полина ХлобыстоваПолина Хлобыстова
Полина ХлобыстоваПолина Хлобыстова
Полина ХлобыстоваПолина Хлобыстова
Полина Хлобыстова
Фото: Конкурс красоты «Мисс Офис – 2023»
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