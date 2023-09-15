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Десятки учителей уволились из школы Екатеринбурга

Десятки учителей уволились из школы Екатеринбурга

15 сентября 2023, 08:40
Фото: Midjourney
Родители учеников школы №22 в Екатеринбурге рассказали, что из учреждения уволились десятки учителей. Теперь там ощущается нехватка педагогов.

Родители учеников отметили, что с июня по август 2023 года в школе прошла волна увольнений. Ушло порядка 20 преподавателей разных дисциплин, пишет «КП-Екатеринбург». В итоге из расписания школьников исчезли некоторые занятия.

Родители отметили, что в основном проблема затронула учеников средних и старших классов. Причину, из-за которой педагоги ушли, они не знают.

В родительском комитете уверены, что это произошло из-за нового начальства учреждения. Якобы с их приходом условия работы у учителей стали хуже.

В департаменте образования родителям ответили, что в школе нет свободных вакансий. Директор учреждения Илья Смирнов комментировать ситуацию не стал.

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