Десятки учителей уволились из школы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Родители учеников отметили, что с июня по август 2023 года в школе прошла волна увольнений. Ушло порядка 20 преподавателей разных дисциплин, пишет «КП-Екатеринбург». В итоге из расписания школьников исчезли некоторые занятия.
Родители отметили, что в основном проблема затронула учеников средних и старших классов. Причину, из-за которой педагоги ушли, они не знают.
В родительском комитете уверены, что это произошло из-за нового начальства учреждения. Якобы с их приходом условия работы у учителей стали хуже.
В департаменте образования родителям ответили, что в школе нет свободных вакансий. Директор учреждения Илья Смирнов комментировать ситуацию не стал.