Девушка пригласила жителя Нижнего Тагила на несуществующий спектакль

Однако тагильчанин, слышавший ранее про аналогичные случаи мошенничества, решил проверить информацию и, посмотрев афишу театра, понял, что его пытались обмануть, так как анонса данного спектакля в сентябре не было, а сайт, который ему скинула неизвестная, в открытом доступе не находился.