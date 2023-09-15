Девушка пригласила жителя Нижнего Тагила на несуществующий спектакль

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Девушка предложила мужчине сходить в драматический театр на спектакль «Дориан Грей» и прислала ему ссылку на сайт, где ему предлагалось купить билет, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Однако тагильчанин, слышавший ранее про аналогичные случаи мошенничества, решил проверить информацию и, посмотрев афишу театра, понял, что его пытались обмануть, так как анонса данного спектакля в сентябре не было, а сайт, который ему скинула неизвестная, в открытом доступе не находился.
Когда горожанин в переписке уличил неизвестную в попытке мошенничества, девушка перестала выходить с ним на связь.
Напомним, в октябре 2022 года в Екатеринбурге местный житель познакомился в интернете с девушкой. Вскоре новая знакомая пригласила екатеринбуржца на спектакль.
Мужчина приобрел билеты, стоимость которых составляла почти две тысячи рублей. При этом с его карты списали на 300 рублей больше указанной цены. Вскоре с карты пропали остальные 38 тысяч рублей. Тогда горожанин сообразил, что стал жертвой мошенничества.