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Директор школы №22 в Екатеринбурге высказался о массовых увольнениях

Директор школы №22 в Екатеринбурге высказался о массовых увольнениях

15 сентября 2023, 13:49
Фото: Midjourney
Директор школы на Уралмаше в Екатеринбурге высказался о скандале с массовыми увольнениями.

Ранее сообщалось, что в школе №22 уволилось более 10 педагогов. В самой же школе сказали, что педагоги просто вышли на пенсию или ушли по собственному желанию, а один ушел в декрет.

В тоже время на их место уже принято шесть новых человек, пишет Ура.ру со ссылкой на директора учреждения Илью Смирнова.

Он отметил, что с родителями конфликт решен. Среди новых педагогов есть учитель музыки, русского языка и начальной школы. В числе новых учителей есть и молодые педагоги. Все занятия проводятся в полном объеме.

Напомним, что ранее в региональном Министерстве образования сообщали, что учебная нагрузка в школе №22 после ухода некоторых педагогов распределилась между остальными учителями.

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#Свердловская область#Пенсия#Педагоги#Школа#Скандал#Родители#Конфликт#Уралмаш#Декрет#Русский язык#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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