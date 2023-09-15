Директор школы №22 в Екатеринбурге высказался о массовых увольнениях

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Ранее сообщалось, что в школе №22 уволилось более 10 педагогов. В самой же школе сказали, что педагоги просто вышли на пенсию или ушли по собственному желанию, а один ушел в декрет.
В тоже время на их место уже принято шесть новых человек, пишет Ура.ру со ссылкой на директора учреждения Илью Смирнова.
Он отметил, что с родителями конфликт решен. Среди новых педагогов есть учитель музыки, русского языка и начальной школы. В числе новых учителей есть и молодые педагоги. Все занятия проводятся в полном объеме.
Напомним, что ранее в региональном Министерстве образования сообщали, что учебная нагрузка в школе №22 после ухода некоторых педагогов распределилась между остальными учителями.