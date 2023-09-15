До минусовых температур похолодает в Свердловской области

По данным УГМС, 19 сентября Средний Урал накроет атмосферный фронт, и дневной воздух охладится до 13–18 градусов. Что касается Нижнего Тагила, в выходные горожан ожидает теплая погода с температурой до +22 градусов, ночью — до +5 градусов, о чем говорят данные сервиса Gismeteo. В субботу и воскресенье в городе будет солнечно.