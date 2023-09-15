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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Уральское УГМС предупредило свердловчан о заморозках до -2 градусов

До минусовых температур похолодает в Свердловской области

15 сентября 2023, 09:55
Фото: 1MI

Уральское УГМС предупредило свердловчан о заморозках до -2 градусов

В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение: в субботу, 16 сентября, в регионе ожидается падение температуры ниже нуля.

В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение: в субботу, 16 сентября, в регионе ожидается падение температуры ниже нуля.

16 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов, — предупредили специалисты уральского метеобюро.

По данным УГМС, 19 сентября Средний Урал накроет атмосферный фронт, и дневной воздух охладится до 13–18 градусов. Что касается Нижнего Тагила, в выходные горожан ожидает теплая погода с температурой до +22 градусов, ночью — до +5 градусов, о чем говорят данные сервиса Gismeteo. В субботу и воскресенье в городе будет солнечно.

Напомним, с 15 сентября в Свердловской области перестал действовать противопожарный режим.

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#Общество#Свердловская область#Погода#Синоптики#Заморозки#Природа#УГМС#Прохладная погода#Григорий Орлов
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