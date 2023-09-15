До минусовых температур похолодает в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение: в субботу, 16 сентября, в регионе ожидается падение температуры ниже нуля.
16 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов, — предупредили специалисты уральского метеобюро.
По данным УГМС, 19 сентября Средний Урал накроет атмосферный фронт, и дневной воздух охладится до 13–18 градусов. Что касается Нижнего Тагила, в выходные горожан ожидает теплая погода с температурой до +22 градусов, ночью — до +5 градусов, о чем говорят данные сервиса Gismeteo. В субботу и воскресенье в городе будет солнечно.
Напомним, с 15 сентября в Свердловской области перестал действовать противопожарный режим.