«Единая Россия» приостановит членство главы ГГО Летникова из-за уголовного дела

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Ранее на главу Горноуральского городского округа завели уголовное дело по статье 160 «Присвоение и растрата». Устав партии гласит: «Членство в Партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, приостанавливается по решению органов, перечисленных в п. 4.2.1 настоящего Устава».
Согласно уставу, на ближайшем заседании Президиума регионального политсовета «Единой России». В дальнейшем, в случае признания виновности Дмитрия Летникова, его исключат.
Мы прорабатываем, чтобы на ближайшем заседании политсовета регионального Президиума его членство приостановить. Если судом будет доказано, что он виновен, то его исключат из партии, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Напомним, источник на условиях анонимности рассказал, что заявление на Дмитрия Летникова было подано с намерением проверить пользование служебного автомобиля. В дальнейшем вскрылась информация о поездках за счет бюджета ГГО. В деятельности главы округа нашли нарушение антикоррупционного законодательства, что подтвердили в департаменте противодействия коррупции Свердловской области. Однако лишить поста даже в этом случае Летникова нельзя, поскольку даже после выявленных нарушений, депутаты округа переизбрали его на новый срок.