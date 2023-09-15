«Единая Россия» приостановит членство главы ГГО Летникова из-за уголовного дела

Напомним, источник на условиях анонимности рассказал, что заявление на Дмитрия Летникова было подано с намерением проверить пользование служебного автомобиля. В дальнейшем вскрылась информация о поездках за счет бюджета ГГО. В деятельности главы округа нашли нарушение антикоррупционного законодательства, что подтвердили в департаменте противодействия коррупции Свердловской области. Однако лишить поста даже в этом случае Летникова нельзя, поскольку даже после выявленных нарушений, депутаты округа переизбрали его на новый срок.