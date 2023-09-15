«Хожу в валенках»: пенсионерка из Екатеринбурга годами живет без отопления

По рассказу бабушки, в 2008 году в ее доме отремонтировали системы водоснабжения, и с тех пор каждую осень и зиму она вынуждена находиться в квартире в уличной одежде — иначе можно просто замерзнуть. В течение последних шести лет женщина пытается договориться с управкомпанией «Урал-СТ» о починке батарей; в марте этого года в ее пользу даже вынесли судебное решение, однако дело зависло в апелляционной инстанции, пишет портал E1.RU.