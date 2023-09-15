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В Екатеринбурге 84-летняя пенсионерка 14 лет живет без отопления

«Хожу в валенках»: пенсионерка из Екатеринбурга годами живет без отопления

15 сентября 2023, 11:12
Фото: 1MI

В Екатеринбурге 84-летняя пенсионерка 14 лет живет без отопления

В Екатеринбурге 84-летняя пенсионерка долгие годы живет без отопления в квартире на улице Камчатской.
Я сплю в одежде, по квартире хожу в валенках уже который год! У меня однокомнатная квартира, в ней только полотенцесушитель едва греет, — рассказала журналистам Антонида Ефимовна.

По рассказу бабушки, в 2008 году в ее доме отремонтировали системы водоснабжения, и с тех пор каждую осень и зиму она вынуждена находиться в квартире в уличной одежде — иначе можно просто замерзнуть. В течение последних шести лет женщина пытается договориться с управкомпанией «Урал-СТ» о починке батарей; в марте этого года в ее пользу даже вынесли судебное решение, однако дело зависло в апелляционной инстанции, пишет портал E1.RU.

Ранее сообщалось, что в Рефтинском пожилую женщину-инвалида и ее сына зверски избили соседи.

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#Пенсионеры#ЖКХ#Отопление#Коммунальные услуги#Екатеринбург#Григорий Орлов
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