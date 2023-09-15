Избивавший своих жен мужчина из поселка Кольцово вышел на свободу

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Свердловчанина решили отпустить под подписку о невыезде. Соседи мужчины, узнав о его освобождении, остались недовольны, так как ранее он часто шумел, кричал и избивал своих жен — официальную и гражданскую, пишет Е1.
На всякий случай соседи позвонили в полицию. Там подтвердили, что его действительно выпустили, однако он будет находиться на воле до первого замечания. Сейчас мужчина ведет себя тихо, выпивает, но драк, скандалов и избиений не устраивает.
При этом над жителем поселка вскоре состоится суд из-за побоев, которые он нанес одной из своих жен. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина закрыл в квартире девушку и избивал ее. В какой-то момент пострадавшая сообщила своей сестре о том, где она находится. Мужчину забрали приехавшие сотрудники Росгвардии.