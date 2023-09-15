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Updated Сегодня, 09:31

Избивавший своих жен мужчина из поселка Кольцово вышел на свободу

Избивавший своих жен мужчина из поселка Кольцово вышел на свободу

15 сентября 2023, 09:31
Фото: 1MI
Житель свердловского поселка Кольцово, избивавший двух своих жен, вышел на свободу из СИЗО.

Свердловчанина решили отпустить под подписку о невыезде. Соседи мужчины, узнав о его освобождении, остались недовольны, так как ранее он часто шумел, кричал и избивал своих жен — официальную и гражданскую, пишет Е1.

На всякий случай соседи позвонили в полицию. Там подтвердили, что его действительно выпустили, однако он будет находиться на воле до первого замечания. Сейчас мужчина ведет себя тихо, выпивает, но драк, скандалов и избиений не устраивает.

При этом над жителем поселка вскоре состоится суд из-за побоев, которые он нанес одной из своих жен. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина закрыл в квартире девушку и избивал ее. В какой-то момент пострадавшая сообщила своей сестре о том, где она находится. Мужчину забрали приехавшие сотрудники Росгвардии.

Мужчина в Екатеринбурге запер девушку в квартире и избил ее
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#Происшествия#Избиение#Полиция#Уголовное дело#Кольцово#Мужчина#Сизо#ЧП#Соседи#Поселок#Сосед#Елизавета Зиборова#Мера пресечения#Инцидент#Подписка о невыезде
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