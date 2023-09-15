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Конфликт полицейского и подростка в Нижнем Тагиле попал на видео

Конфликт полицейского и подростка в Нижнем Тагиле попал на видео

15 сентября 2023, 10:49
Фото: Е1
Стали известны подробности конфликта 14-летнего подростка и сотрудника полиции в Нижнем Тагиле.

Ранее полицейский писал компании подростков в соцсети и вызывал их на разборки из-за телефона, который они разбили. Телефон принадлежал девушке, которая состоит в родственных отношениях с силовиком. По предположению подростков, сотрудник ведомства намеревался поставить их на «счетчик», пишет Е1.

Молодые люди при этом не знали, что это пишет полицейский. На встречу с ними мужчина приехал вместе со своими друзьями. По словам подростка, который конфликтовал с полицейским на встрече, мужчина попросил одного из своих приятелей его ударить. Сам он при этом угрожал школьнику.

Видео: Е1

Через какое-то время за юношу вступились прохожие. Один из горожан, проходивших мимо, несколько раз толкнул полицейского и его друга, после чего в отношении тагильчанина возбудили уголовное дело за нападение на полицейского.

По словам руководителя пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, напавший на полицейского прохожий ранее был условно судим за кражу автомобиля. Всего на счету мужчины 13 эпизодов. Сейчас до решения суда он отбывает арест 15 суток за употребление наркотиков.

Напомним, инцидент произошел 7 сентября 2023 года. Родители подростка после случившегося обратились в полицию.

Родители в Нижнем Тагиле обвинили полицейского в угрозах подростку
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