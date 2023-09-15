Конфликт полицейского и подростка в Нижнем Тагиле попал на видео

Молодые люди при этом не знали, что это пишет полицейский. На встречу с ними мужчина приехал вместе со своими друзьями. По словам подростка, который конфликтовал с полицейским на встрече, мужчина попросил одного из своих приятелей его ударить. Сам он при этом угрожал школьнику.