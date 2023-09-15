Курганский фермер отсудил более 7 млн рублей за пропавший урожай пшеницы

В 2021 году фермер с посеял более 300 гектаров пшеницы, а когда в августе пришла уборочная страда, урожай пропал. Пшеницу и сено убрали неизвестные. Фермер обратился с претензией к владельцам участков, но его жалобу проигнорировали.