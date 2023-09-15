Курганский фермер отсудил более 7 млн рублей за пропавший урожай пшеницы

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Известно, что в 2016 году глава фермерского хозяйства Сергей Т. договорился с Александром К. об аренде 8 земельных участков, принадлежащих его семье. Об этом сообщает свердловский областной суд.
Далее мужчины договорились, что фермер засеет земли клевером и сидератами, удобрит почву и вырастит злаки. Письменный договор аренды стороны не заключали. На этом настоял собственник участка. В результате они сотрудничали без договоров на протяжении шести лет.
В 2021 году фермер с посеял более 300 гектаров пшеницы, а когда в августе пришла уборочная страда, урожай пропал. Пшеницу и сено убрали неизвестные. Фермер обратился с претензией к владельцам участков, но его жалобу проигнорировали.
Тогда Сергей пришел в суд и сказал, что он понес убытки, ему пришлось продать трактора, комбайны, прицепы, распустить сотрудников, закрыть фермерское хозяйство. Все это нужно было для погашения долгов.
Суд постановил, что отсутствие письменного договора аренды земли на момент уборки урожая, не лишает истца права на сбор пшеницы. В результате требования обратившегося удовлетворили частично — суд взыскал с владельцев участков в пользу фермера более 6 млн рублей, дополнительно 943 тысячи — проценты за пользование чужими деньгами и разные судебные расходы.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга отсудил у автосалона более 1,6 млн рублей за некачественный автомобиль.