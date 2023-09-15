Мама Миши Бахтина со СМА пожаловалась Бастрыкину

Родители Миши уверены, что федеральный консилиум, на котором медики приняли решение об отказе, был незаконным. В феврале 2021 года мальчику поставили укол препарата «Золгенсма», который остановил болезнь. Теперь же он нуждается в регулярном приеме препарата «Спинраза» или его аналога «Рисдиплама». Но врачи отказывают им в его выдаче.