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Мама Миши Бахтина со СМА пожаловалась Бастрыкину

Мама Миши Бахтина со СМА пожаловалась Бастрыкину

15 сентября 2023, 13:13
Фото: 1MI
Главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину пожаловалась мать Миши Бахтина, который болеет СМА и не получает необходимого лекарства.

Ранее свердловские врачи отказали малышу в лекарстве. Теперь родители ребенка во второй раз пожаловались на происходящее Бастрыкину, пишет «КП-Екатеринбург».

Родители Миши уверены, что федеральный консилиум, на котором медики приняли решение об отказе, был незаконным. В феврале 2021 года мальчику поставили укол препарата «Золгенсма», который остановил болезнь. Теперь же он нуждается в регулярном приеме препарата «Спинраза» или его аналога «Рисдиплама». Но врачи отказывают им в его выдаче.

Ранее в ходе консилиума врачи выяснили, что это серьезный препарат, и они сперва должны понимать, как он будет влиять на организм ребенка. Родители Миши называют состоявшийся консилиум незаконным.

В своей жалобе к Бастрыкину они настаивают на личном приеме с главой Следственного комитета России.

Необходимо в кратчайшие сроки провести повторный консилиум, так как у нашей семьи больше нет возможностей покупать препарат. Необеспечение препарата приведет к трагическим последствиям, — сказала мать Миши Бахтина.

Ранее отец ребенка выходил на пикет на Красной площади. Там он был задержан.

Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга вышел на пикет к зданию прокуратуры
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#Происшествия#Лекарство#Отец#Врачи#Родители#Пикет#СК РФ#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#СМА#Препарат#Дарья Сорокина
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