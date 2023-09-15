Мама Миши Бахтина со СМА пожаловалась Бастрыкину

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Ранее свердловские врачи отказали малышу в лекарстве. Теперь родители ребенка во второй раз пожаловались на происходящее Бастрыкину, пишет «КП-Екатеринбург».
Родители Миши уверены, что федеральный консилиум, на котором медики приняли решение об отказе, был незаконным. В феврале 2021 года мальчику поставили укол препарата «Золгенсма», который остановил болезнь. Теперь же он нуждается в регулярном приеме препарата «Спинраза» или его аналога «Рисдиплама». Но врачи отказывают им в его выдаче.
Ранее в ходе консилиума врачи выяснили, что это серьезный препарат, и они сперва должны понимать, как он будет влиять на организм ребенка. Родители Миши называют состоявшийся консилиум незаконным.
В своей жалобе к Бастрыкину они настаивают на личном приеме с главой Следственного комитета России.
Необходимо в кратчайшие сроки провести повторный консилиум, так как у нашей семьи больше нет возможностей покупать препарат. Необеспечение препарата приведет к трагическим последствиям, — сказала мать Миши Бахтина.
Ранее отец ребенка выходил на пикет на Красной площади. Там он был задержан.