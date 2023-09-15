Молодой человек и школьник в Екатеринбурге украли из магазина шампунь

У мальчика за спиной был рюкзак. Два посетителя прошли к отделу, где продавались шампуни. Здесь молодой человек сложил ребенку в рюкзак несколько товаров, которые стояли на полках. После этого они ушли, при этом не оплатив то, что взяли, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.