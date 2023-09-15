Молодой человек и школьник в Екатеринбурге украли из магазина шампунь

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
У мальчика за спиной был рюкзак. Два посетителя прошли к отделу, где продавались шампуни. Здесь молодой человек сложил ребенку в рюкзак несколько товаров, которые стояли на полках. После этого они ушли, при этом не оплатив то, что взяли, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Эти действия попали на камеры видеонаблюдения. Сотрудники супермаркета обратились в полицию. Работники ведомства сейчас устанавливают личность взрослого злоумышленника. Также полицейские призывают молодого человека или родителей ребенка явиться в отдел для дачи объяснений и возмещения ущерба.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге один из посетителей супермаркета украл несколько сортов сыра. Сумма причиненного ущерба превысила шесть тысяч рублей.