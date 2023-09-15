На ЕКАД под Екатеринбургом столкнулись четыре автомобиля

По данным ГИБДД, водитель, управляя машиной Ford, двигаясь со стороны ТЭЦ в сторону Березовского, не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Nissan, который отбросило на Mazda, вследствие удара которая выехала на встречку и столкнулась с фурой.