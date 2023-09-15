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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

На ЕКАД под Екатеринбургом столкнулись четыре автомобиля

На ЕКАД под Екатеринбургом столкнулись четыре автомобиля

15 сентября 2023, 14:23
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Авария между четырьмя автомобилями произошла на ЕКАД под Екатеринбургом. В результате аварии пострадали шесть человек.

В числе травмированных — беременная женщина, пишет «Урал Мэш».

Отмечается, что ДТП произошло на 15 километре кольцевой дороги. Предварительно установлено, что грузовик задел легковое авто, после чего в нее врезались еще две машины.

Самый сильный удар пришелся на иномарку Nissan. У одного из пострадавших диагностировали перелом позвоночника и ребер. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По данным ГИБДД, водитель, управляя машиной Ford, двигаясь со стороны ТЭЦ в сторону Березовского, не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Nissan, который отбросило на Mazda, вследствие удара которая выехала на встречку и столкнулась с фурой.

На месте работают представители ГИБДД. Они восстанавливают полную картину случившегося.

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#Свердловская область#ГИБДД#Грузовик#Пострадавшие#Перелом позвоночника#ЕКАД#Екатеринбург#Автомобили#Авария#Ребра#Легковое авто#Дарья Сорокина
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