На ЕКАД под Екатеринбургом столкнулись четыре автомобиля

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В числе травмированных — беременная женщина, пишет «Урал Мэш».
Отмечается, что ДТП произошло на 15 километре кольцевой дороги. Предварительно установлено, что грузовик задел легковое авто, после чего в нее врезались еще две машины.
Самый сильный удар пришелся на иномарку Nissan. У одного из пострадавших диагностировали перелом позвоночника и ребер. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
По данным ГИБДД, водитель, управляя машиной Ford, двигаясь со стороны ТЭЦ в сторону Березовского, не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Nissan, который отбросило на Mazda, вследствие удара которая выехала на встречку и столкнулась с фурой.
На месте работают представители ГИБДД. Они восстанавливают полную картину случившегося.