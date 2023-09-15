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Updated Сегодня, 10:25

Обкатка трамвайных путей на Тагилстрой запланирована на будущую неделю

Обкатка трамвайных путей на Тагилстрой запланирована на будущую неделю

15 сентября 2023, 09:57
Фото: скрин с камер «Сети Тагила»
Запуск трамваев на Тагилстрой запланирован на сентябрь, но прежде состоится обкатка трамвайных путей. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Игорь Темнов, директор МУП «Тагильский трамвай» подтвердил редакции TagilCity.ru о готовности совершать обкатку трамвайных путей после передачи участка подрядчиком.

Обкатка состоится, когда УСМ передаст нам отремонтированный участок, — пояснили корреспонденту TagilCity.ru в «Тагильском трамвае».
Трамвайное движение на Тагилстрое в Нижнем Тагиле планируют запустить в сентябре
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Трамвайное движение на Тагилстрой планируется в сентябре. О намерениях подрядчика в прямом эфире сообщил начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев.

Напомним, ранее запуск трамваев откладывался из-за проблем по контракту с «Уралстроймонтаж». Работы на путепроводе, а также ремонт улицы Октябрьской революции возобновились в Нижнем Тагиле в конце августа.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Администрация#Ремонт#Тагильский трамвай#Трамвай#ООО Уралстроймонтаж#Администрация Нижнего Тагила#Алексей Голященко#Юлия Степанова
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