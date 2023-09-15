Обкатка трамвайных путей на Тагилстрой запланирована на будущую неделю

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Игорь Темнов, директор МУП «Тагильский трамвай» подтвердил редакции TagilCity.ru о готовности совершать обкатку трамвайных путей после передачи участка подрядчиком.
Обкатка состоится, когда УСМ передаст нам отремонтированный участок, — пояснили корреспонденту TagilCity.ru в «Тагильском трамвае».
Трамвайное движение на Тагилстрой планируется в сентябре. О намерениях подрядчика в прямом эфире сообщил начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев.
Напомним, ранее запуск трамваев откладывался из-за проблем по контракту с «Уралстроймонтаж». Работы на путепроводе, а также ремонт улицы Октябрьской революции возобновились в Нижнем Тагиле в конце августа.