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Один человек погиб, еще четыре получили травмы в ДТП под Сысертью

Один человек погиб, еще четыре получили травмы в ДТП под Сысертью

15 сентября 2023, 10:59
Фото: 1MI
Трагическая автоавария произошла на трассе под Сысертью Свердловской области: в результате столкновения двух иномарок погиб человек, еще четверо получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, автомобиль Volkswagen неуточненной модели столкнулся с седаном Skoda Octavia на 135-м километре трассы М5 «Урал». В результате вспыхнул немецкий автомобиль, его водителя спасти не удалось. Еще четырех человек госпитализировали с различными травмами — об их состоянии не сообщается.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, детали устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Омская область мать и трое ее маленьких детей утонули в овраге с водой, не сумев выбраться из автомобиля.

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