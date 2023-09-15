Один человек погиб, еще четыре получили травмы в ДТП под Сысертью

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Как сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, автомобиль Volkswagen неуточненной модели столкнулся с седаном Skoda Octavia на 135-м километре трассы М5 «Урал». В результате вспыхнул немецкий автомобиль, его водителя спасти не удалось. Еще четырех человек госпитализировали с различными травмами — об их состоянии не сообщается.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, детали устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Омская область мать и трое ее маленьких детей утонули в овраге с водой, не сумев выбраться из автомобиля.