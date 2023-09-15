Остановки в Екатеринбурге обезопасили от расклейки объявлений с помощью граффити

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
«Тэг» — это подпись граффитчиков, которые они оставляют на местах своих рисунков. «Затэгать» остановочные комплексы художники решили в связи с тем, что многие остановки нередко бывают «холстом» для тэггинга, рассказали в пресс-службе фестиваля «Стенограффия».
Подобные подписи появились на стеклах остановочных комплексах около ТЮЗа. На них можно увидеть имена стрит-артеров и названия екатеринбургских команд граффитчиков.
Напомним, международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» начался 14 июля 2023 года. В мероприятии участвуют стрит-артеры из Германии, Испании, Турции и Казахстана.