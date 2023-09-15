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Остановки в Екатеринбурге обезопасили от расклейки объявлений с помощью граффити

Остановки в Екатеринбурге обезопасили от расклейки объявлений с помощью граффити

15 сентября 2023, 08:22
Фото: Пресс-служба фестиваля «Стенограффия»
Несколько остановочных комплексов в Екатеринбурге уличные художники обезопасили от расклейки объявлений. Граффитчики «затэгали» стекла на остановках. Это было сделано в рамках фестиваля «Стенограффия».

«Тэг» — это подпись граффитчиков, которые они оставляют на местах своих рисунков. «Затэгать» остановочные комплексы художники решили в связи с тем, что многие остановки нередко бывают «холстом» для тэггинга, рассказали в пресс-службе фестиваля «Стенограффия».

Подобные подписи появились на стеклах остановочных комплексах около ТЮЗа. На них можно увидеть имена стрит-артеров и названия екатеринбургских команд граффитчиков.

Напомним, международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» начался 14 июля 2023 года. В мероприятии участвуют стрит-артеры из Германии, Испании, Турции и Казахстана.

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