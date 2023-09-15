Остановки в Екатеринбурге обезопасили от расклейки объявлений с помощью граффити

«Тэг» — это подпись граффитчиков, которые они оставляют на местах своих рисунков. «Затэгать» остановочные комплексы художники решили в связи с тем, что многие остановки нередко бывают «холстом» для тэггинга, рассказали в пресс-службе фестиваля «Стенограффия».