Подозреваемая в убийстве матери свердловчанка ранее избивала ее

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Известно, что они жили втроем в одном доме. Сейчас появилась информация о том, что Нуриза — подозреваемая — перед убийством била маму по голове, при этом она была без одежды, отмечает источник Ура.ру.
К семье часто приезжали врачи. Во время одного из таких визитов мать Нуризы лежала пьяная на кровати и не вставала. Врачи попросили предоставить меддокументы на детей, тогда Нуриза подошла к матери и начала ее бить по голове, — добавил источник.
При этом сама Нуриза лежала в кровати под одеялом с детьми. Также следствию известно и о других случаях избиения пожилой женщины.
Известно, что пара растила двоих дочек, им два года и год. Самой девушке 19 дет, а ее сожителю — 37. Они недавно приехали в Уфимский из Красноуфимска.
Напомним, что информация о произошедшем убийстве появилась на прошлой неделе. Предварительно известно, что пара убила пенсионерку из-за бытовых ссор.