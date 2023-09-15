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Подозреваемая в убийстве матери свердловчанка ранее избивала ее

Подозреваемая в убийстве матери свердловчанка ранее избивала ее

15 сентября 2023, 08:04
Фото: 1MI
19-летняя жительница поселка Уфимский в Свердловской области, которая вместе с сожителем подозревается в убийстве своей матери, ранее избивала ее.

Известно, что они жили втроем в одном доме. Сейчас появилась информация о том, что Нуриза — подозреваемая — перед убийством била маму по голове, при этом она была без одежды, отмечает источник Ура.ру.

К семье часто приезжали врачи. Во время одного из таких визитов мать Нуризы лежала пьяная на кровати и не вставала. Врачи попросили предоставить меддокументы на детей, тогда Нуриза подошла к матери и начала ее бить по голове, — добавил источник.

При этом сама Нуриза лежала в кровати под одеялом с детьми. Также следствию известно и о других случаях избиения пожилой женщины.

Известно, что пара растила двоих дочек, им два года и год. Самой девушке 19 дет, а ее сожителю — 37. Они недавно приехали в Уфимский из Красноуфимска.

Напомним, что информация о произошедшем убийстве появилась на прошлой неделе. Предварительно известно, что пара убила пенсионерку из-за бытовых ссор.

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