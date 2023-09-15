Подросток на мотоцикле попал в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
48-летний владелец автомобиля, проезжая перекресток, не стал предоставлять преимущество в движении и столкнулся с байком, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
В случившейся аварии пострадал подросток. Мотоциклиста увезли в медучреждение с переломом левой кисти.
Напомним, 10 сентября 2023 года в Екатеринбурге мужчина, ехавший на мотоцикле, влетел в забор. Из-за полученных повреждений горожанин погиб на месте ДТП.