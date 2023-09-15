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Подросток на мотоцикле попал в ДТП в Екатеринбурге

Подросток на мотоцикле попал в ДТП в Екатеринбурге

15 сентября 2023, 03:27
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге водитель машины Lada сбил 17-летнего мотоциклиста. ДТП случилось на дублере Сибирского тракта вечером 14 сентября 2023 года.

48-летний владелец автомобиля, проезжая перекресток, не стал предоставлять преимущество в движении и столкнулся с байком, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В случившейся аварии пострадал подросток. Мотоциклиста увезли в медучреждение с переломом левой кисти.

Напомним, 10 сентября 2023 года в Екатеринбурге мужчина, ехавший на мотоцикле, влетел в забор. Из-за полученных повреждений горожанин погиб на месте ДТП.

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