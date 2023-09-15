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Полпред Якушев заявил о дефиците кадров в промышленности УрФО

Полпред Якушев заявил о дефиците кадров в промышленности УрФО

15 сентября 2023, 10:39
Фото: сайт полпреда президента в УрФО Владимира Якушева
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев обсудил с представителями «Уралвагонзавода» дефицит кадров в промышленной отрасли. По его мнению, восполнить нехватку высококвалифицированных специалистов можно через углубление связи между образовательными учреждениями и предприятиями.
Совместно разрабатывать обучающие программы и использовать гибкий подход к каждому трудоустраиваемому. Это позволит максимально приблизить студентов к реальному производству и параллельно вести учебный процесс, — полагает Якушев.

Как напомнил уральский полпред, правительство региона разработало пакет мер по поддержки студентов и выпускников вузов, призванный помочь им в обучении и трудоустройстве в компании ОПК.

Среди конкретных мер обсуждалось целевое обучение старшекурсников и их дальнейший прием на работу; ускоренное обучение специалистов, уже имеющих среднее профессиональное или высшее образование, а также получение работниками предприятий дополнительного образования.

В Нижнем Тагиле работает одно из крупнейших оборонных предприятий страны — «Уралвагонзавод», сегодня входящий в госкорпорацию Ростех. В 2022 году в рамках выполнения гособоронзаказа завод значительно нарастил производственные мощности и отчитался о поставках на вооружение современных танков Т-90М.

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#Нижний Тагил#Промышленность#Уралвагонзавод#Оборонно-промышленный комплекс#Дефицит кадров#Оборонзаказ#Григорий Орлов
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