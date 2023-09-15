Полпред Якушев заявил о дефиците кадров в промышленности УрФО

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Совместно разрабатывать обучающие программы и использовать гибкий подход к каждому трудоустраиваемому. Это позволит максимально приблизить студентов к реальному производству и параллельно вести учебный процесс, — полагает Якушев.
Как напомнил уральский полпред, правительство региона разработало пакет мер по поддержки студентов и выпускников вузов, призванный помочь им в обучении и трудоустройстве в компании ОПК.
Среди конкретных мер обсуждалось целевое обучение старшекурсников и их дальнейший прием на работу; ускоренное обучение специалистов, уже имеющих среднее профессиональное или высшее образование, а также получение работниками предприятий дополнительного образования.
В Нижнем Тагиле работает одно из крупнейших оборонных предприятий страны — «Уралвагонзавод», сегодня входящий в госкорпорацию Ростех. В 2022 году в рамках выполнения гособоронзаказа завод значительно нарастил производственные мощности и отчитался о поставках на вооружение современных танков Т-90М.