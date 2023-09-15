Полпред Якушев заявил о дефиците кадров в промышленности УрФО

В Нижнем Тагиле работает одно из крупнейших оборонных предприятий страны — «Уралвагонзавод», сегодня входящий в госкорпорацию Ростех. В 2022 году в рамках выполнения гособоронзаказа завод значительно нарастил производственные мощности и отчитался о поставках на вооружение современных танков Т-90М.