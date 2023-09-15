tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Дидинский тоннель под Первоуральском

Правда или фейк? В сети сообщают об останках «докатастрофного мира» на Урале

15 сентября 2023, 08:00
Фото: tagilcity.ru
Дидинский тоннель под Первоуральском
Альтернативные историки предположили, что в Свердловской области есть останки «докатастрофного мира». Одним из таких якобы является Дидинский тоннель, расположенный в районе железнодорожного перегона Дидино под Первоуральском.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Мониторинг научной информации дал понять, что такого понятия, как «докатастрофный мир» не существует. Это, скорее, что-то из мифологии, но не из науки, пишут историки. К примеру, гибель Атлантиды и уничтожение иных континентов — все это дошло до нас исключительно в виде мифов.

Более того, есть документальное подтверждение о строительстве излюбленного туристами тоннеля под Первоуральском — это 1918 год. Судя по достоверному источнику портал «Наш Урал», публикующему исторические сведения на протяжении более 10 лет, Дидинский тоннель был возведен в начале XX века и имел стратегическое назначение во время отступления Колчака в Сибирь.

Таким образом, утверждения о некоем «доисторическом мире» и реальная дата постройки объекта расходятся, поэтому можно утверждать, что эта информация — фантазии альтернативных историков.

Дидинский тоннель под ПервоуральскомДидинский тоннель под Первоуральском
Дидинский тоннель под ПервоуральскомДидинский тоннель под Первоуральском
Дидинский тоннель под ПервоуральскомДидинский тоннель под Первоуральском
Дидинский тоннель под ПервоуральскомДидинский тоннель под Первоуральском
Дидинский тоннель под ПервоуральскомДидинский тоннель под Первоуральском
Дидинский тоннель под Первоуральском
Фото: tagilcity.ru

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа)» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
Узнать подробнее
Читайте также:
Фейк или правда? Фото повестки из военкомата в Екатеринбурге появилось в соцсетяхФейк об отравлении ребенка «Тархуном» распространяют в чатах КраснотурьинскаПоявился фейк об отключении горячей воды на все лето в Рефтинском
#Первоуральск#Эксклюзив#Свердловская область#Фейк#История#Первоуральский городской округ#Достопримечательности#Екатеринбург#Юлия Степанова
Подпишитесь
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
Вчера, 12:07
Электронный дневник заработает в Нижнем Тагиле с 18 сентября
Вчера, 13:03
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
13 сентября, 07:57
Пьяный житель Екатеринбурга спал на дороге в центре города
Вчера, 08:45
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области с 15 сентября отменили особый режим
Вчера, 09:52