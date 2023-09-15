Правда или фейк? В сети сообщают об останках «докатастрофного мира» на Урале

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Updated Сегодня, 09:26
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Мониторинг научной информации дал понять, что такого понятия, как «докатастрофный мир» не существует. Это, скорее, что-то из мифологии, но не из науки, пишут историки. К примеру, гибель Атлантиды и уничтожение иных континентов — все это дошло до нас исключительно в виде мифов.
Более того, есть документальное подтверждение о строительстве излюбленного туристами тоннеля под Первоуральском — это 1918 год. Судя по достоверному источнику портал «Наш Урал», публикующему исторические сведения на протяжении более 10 лет, Дидинский тоннель был возведен в начале XX века и имел стратегическое назначение во время отступления Колчака в Сибирь.
Таким образом, утверждения о некоем «доисторическом мире» и реальная дата постройки объекта расходятся, поэтому можно утверждать, что эта информация — фантазии альтернативных историков.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа)» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.