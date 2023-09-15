Председатель ТСЖ в Екатеринбурге отключил горячую воду в соседнем доме

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Как рассказали в ТСЖ жильцам дома, между двумя домами на Аптекарской и Санаторной улицах прорвало трубу. Вода поступает в подвал дома на Аптекарской, который стоит поблизости. Чтобы остановить потоп, кран в подвальном помещении пришлось перекрыть, а горячую воду перекрыть в доме на Санаторной улице, пишет Е1.
13 сентября председатель ТСЖ на Аптекарской улице не пустил во двор технику для работ по раскопкам. По его словам, включить горячую воду он не может, так как прорыв все еще не ликвидировали. Возобновление горячего водоснабжения планируется не раньше 18 сентября 2023 года.
Также председатель рассказал, что теплотрассу делали из полипропилена, а сами трубы не армированы и не рассчитаны на кипяток, из-за этого случаются прорывы. Также они проходят под двором и детской площадкой, а не в обход.
Напомним, в Нижнем Тагиле с 4 по 9 сентября 2023 года в Дзержинском районе отключали горячую воду в связи с реконструкцией на теплотрассе.