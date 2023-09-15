tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Председатель ТСЖ в Екатеринбурге отключил горячую воду в соседнем доме

Председатель ТСЖ в Екатеринбурге отключил горячую воду в соседнем доме

15 сентября 2023, 05:11
Фото: 1MI
Председатель ТСЖ в Екатеринбурге перекрыл в соседнем доме горячую воду на две недели. Инцидент произошел на Вторчермете 31 августа 2023 года.

Как рассказали в ТСЖ жильцам дома, между двумя домами на Аптекарской и Санаторной улицах прорвало трубу. Вода поступает в подвал дома на Аптекарской, который стоит поблизости. Чтобы остановить потоп, кран в подвальном помещении пришлось перекрыть, а горячую воду перекрыть в доме на Санаторной улице, пишет Е1.

13 сентября председатель ТСЖ на Аптекарской улице не пустил во двор технику для работ по раскопкам. По его словам, включить горячую воду он не может, так как прорыв все еще не ликвидировали. Возобновление горячего водоснабжения планируется не раньше 18 сентября 2023 года.

Также председатель рассказал, что теплотрассу делали из полипропилена, а сами трубы не армированы и не рассчитаны на кипяток, из-за этого случаются прорывы. Также они проходят под двором и детской площадкой, а не в обход.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 4 по 9 сентября 2023 года в Дзержинском районе отключали горячую воду в связи с реконструкцией на теплотрассе.

В Нижнем Тагиле жители Вагонки снова останутся без горячей воды
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Широкой Речки в Екатеринбурге остались без водыЖители Тавды останутся без горячей воды на две неделиБольницы, магазины и детские сады останутся без горячей воды в Нижнем Тагиле
#Горячая вода#Водоснабжение#ЖКХ#Жильцы#Затопление#Коммунальная авария#Тсж#Жилые дома#Прорыв трубы#Теплотрасса#Дома#Председатель тсж#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Жильцы дома
Подпишитесь
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
Вчера, 12:07
Электронный дневник заработает в Нижнем Тагиле с 18 сентября
Вчера, 13:03
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
13 сентября, 07:57
Пьяный житель Екатеринбурга спал на дороге в центре города
Вчера, 08:45
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области с 15 сентября отменили особый режим
Вчера, 09:52