Председатель ТСЖ в Екатеринбурге отключил горячую воду в соседнем доме

13 сентября председатель ТСЖ на Аптекарской улице не пустил во двор технику для работ по раскопкам. По его словам, включить горячую воду он не может, так как прорыв все еще не ликвидировали. Возобновление горячего водоснабжения планируется не раньше 18 сентября 2023 года.