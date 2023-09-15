Проект по очистке Авроринского водохранилища под Нижним Тагилом подешевел на миллион

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Начальная максимальная цена контракта, определенная Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, составляла пять миллионов рублей. ООО «Экотектер» из Москвы снизило стоимость до четырех миллионов.
Окончить проектирование подрядчику нужно не позже 1 декабря 2023 года. Работники проведут необходимые изыскания, указанные в документации, а затем сформируют отчеты.
ООО «Экотектер» зарегистрировано в Москве в 2008 году и занимается деятельностью в области архитектуры. Генеральным директором с 2019 года является Виктория Федосеева.
Фирма выполняла работы, связанные с охраной окружающей среды в Астраханской области, Красноярском и Краснодарском краях, а также других регионах России. Всего было заключено 116 госконтрактов на сумму свыше 608,9 миллиона рублей.
Напомним, под Нижним Тагилом также проходит чистка от донных отложений Черноисточинского пруда.