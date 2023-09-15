tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Проект по очистке Авроринского водохранилища под Нижним Тагилом подешевел на миллион

Проект по очистке Авроринского водохранилища под Нижним Тагилом подешевел на миллион

15 сентября 2023, 12:56
Фото: 1MI
Разработкой проектной документации по очистке донных отложений Авроринского водохранилища займется московская компания. Объект находится в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом.

Начальная максимальная цена контракта, определенная Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, составляла пять миллионов рублей. ООО «Экотектер» из Москвы снизило стоимость до четырех миллионов.

Окончить проектирование подрядчику нужно не позже 1 декабря 2023 года. Работники проведут необходимые изыскания, указанные в документации, а затем сформируют отчеты.

ООО «Экотектер» зарегистрировано в Москве в 2008 году и занимается деятельностью в области архитектуры. Генеральным директором с 2019 года является Виктория Федосеева.

Фирма выполняла работы, связанные с охраной окружающей среды в Астраханской области, Красноярском и Краснодарском краях, а также других регионах России. Всего было заключено 116 госконтрактов на сумму свыше 608,9 миллиона рублей.

Напомним, под Нижним Тагилом также проходит чистка от донных отложений Черноисточинского пруда.

Капитальный ремонт Авроринской плотины в Черноисточинске завершится в начале ноября
Узнать подробнее
Читайте также:
Более тысячи особей белого толстолобика выпустили в Тагильский пруд100 тысяч кубометров донных отложений очищено за лето в Черноисточинском пруду
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Москва#Вода#Проект#Черноисточинск#Водохранилище#Очистка#Евгения Сафина
Подпишитесь
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
Вчера, 12:07
Электронный дневник заработает в Нижнем Тагиле с 18 сентября
Вчера, 13:03
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
13 сентября, 07:57
Пьяный житель Екатеринбурга спал на дороге в центре города
Вчера, 08:45
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области с 15 сентября отменили особый режим
Вчера, 09:52