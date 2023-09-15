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Руководство «Гортранса» Екатеринбурга получило предостережение от прокуратуры

Руководство «Гортранса» Екатеринбурга получило предостережение от прокуратуры

15 сентября 2023, 09:39
Фото: 1MI
Администрации «Гортранса» в Екатеринбурге объявили предостережение по итогам совещания, которое было посвящено теме расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы.

Так, «Гортрансу» объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям ведомства, рассказали в прокуратуре.

Также здесь отметили, что на совещании были «обозначены задачи, направленные на недопустимость правонарушений в сфере расчетов за энергоресурсы».

Напомним, что в августе этого года сообщалось, что «Гортранс» должен АО «Екатеринбургэнергосбыт» порядка 18 миллионов рублей. При этом история с долгами муниципального предприятия продолжается уже несколько лет.

«Гортранс» в Екатеринбурге должен энергетикам около 18 миллионов рублей
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#Прокуратура#Закон#Долги#Энергоресурсы#Екатеринбург#Гортранс#Предостережение#Дарья Сорокина
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