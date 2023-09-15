Руководство «Гортранса» Екатеринбурга получило предостережение от прокуратуры

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Так, «Гортрансу» объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям ведомства, рассказали в прокуратуре.
Также здесь отметили, что на совещании были «обозначены задачи, направленные на недопустимость правонарушений в сфере расчетов за энергоресурсы».
Напомним, что в августе этого года сообщалось, что «Гортранс» должен АО «Екатеринбургэнергосбыт» порядка 18 миллионов рублей. При этом история с долгами муниципального предприятия продолжается уже несколько лет.