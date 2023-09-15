Соглашение о сотрудничестве ФОМС и фонда «Защитники Отечества» поможет ветеранам СВО

По словам главы ФОМС, именно медицинская реабилитация вошла в топ приоритетов программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на текущий год, и на плановые периоды 2024 и 2025 годов. Сейчас в рамках реабилитационных мероприятий в текущем году для застрахованных по ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары. В том числе 200 тыс. — для участников СВО, а также 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.