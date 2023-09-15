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Соглашение о сотрудничестве ФОМС и фонда «Защитники Отечества» поможет ветеранам СВО

Соглашение о сотрудничестве ФОМС и фонда «Защитники Отечества» поможет ветеранам СВО

15 сентября 2023, 07:59
Фото: Пресс-служба ФОМС
Федеральный фонд ОМС подписал соглашение о сотрудничестве с государственным фондом «Защитники Отечества». Подписанный документ предусматривает взаимодействие в оказании медпомощи и медицинской реабилитации.

Этот документ станет частью системы обязательного медицинского страхования для ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, и членов их семей. Об этом пишет regnum.ru.

В качестве приоритетных рассматриваются организационное, методическое направления, информационное взаимодействие, а также практическая и консультативная помощь. Кроме того, соглашение содействует разработке и заключению региональных соглашений между территориальными фондами ОМС и филиалами фонда «Защитники Отечества».

Как отметил председатель Фонда ОМС Илья Баланин, демобилизованные участники СВО должны вернуться к привычной активной жизни. В этой связи фонд намерен оказывать содействие в обеспечении не только доступности медицинских услуг, но и в части координации процесса лечения и реабилитации.

По словам главы ФОМС, именно медицинская реабилитация вошла в топ приоритетов программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на текущий год, и на плановые периоды 2024 и 2025 годов. Сейчас в рамках реабилитационных мероприятий в текущем году для застрахованных по ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары. В том числе 200 тыс. — для участников СВО, а также 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.

«Мы понимаем, что в будущем обращений от ветеранов будет становиться все больше. Поэтому команда фонда должна быть готова регулярно расширять возможности для оказания медицинской помощи и совершенствовать систему реабилитации, при этом не забывая о человеческих ценностях и живом общении. Этому принципу мы следуем и будем продолжать следовать в работе фонда, чтобы окружить подопечных вниманием и заботой», — заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Согласно федеральному закону № 326-ФЗ, военнослужащие, а также лица, приравненные к ним, не являются субъектами обязательного медицинского страхования. Другими словами, медицинская реабилитация за счет средств ОМС возможна только для демобилизованных участников СВО — застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц.

#Общество
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