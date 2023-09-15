Спорткомплекс «Аврора» в поселке под Нижним Тагилом построит фирма из Оренбурга

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
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Начальная стоимость контракта осталась такая же, как была заявлена, а именно чуть более двух миллионов рублей. В тендере участвовали три организации. Контракт администрация Нижнего Тагила заключает с ООО «Виртус».
«Аврора» разместится на улице 8 марта на берегу пруда. Площадку подрядчик оснастит качелями, игровыми и спортивными комплексами, волейбольной площадкой, скамейками и урнами. Её строительство стало возможным благодаря инициативной группе Уральца.
ООО «Виртус» зарегистрировано в Оренбурге в 2012 году. Директором фирмы является Валерий Прокофьев. Основной вид деятельности фирмы — это производство мебели. Общество было поставщиком в 26 госконтрактах на сумму 22,6 миллиона рублей, в том числе для Минобрнауки России и администрации Тацинского сельского поселения.