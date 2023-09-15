Студенты УрФУ в Екатеринбурге пожаловались на угрозы массовых отчислений

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
На стендах в университете появилась информация о том, что с 18 сентября 2023 года будут отчислять студентов, которые имеют долги даже по одному предмету, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
По словам студентов, за такой короткий срок сдать экзамены невозможно.
Напомним, угрозы о массовых отчислениях студентов из УрФУ ранее были весной 2022 года. Тогда студентам дали срок на закрытие долгов до 16 мая 2022 года.
Аналогичный инцидент в данном вузе был осенью 2021 года. По словам одной из студенток, тогда некоторые перевелись на заочное обучение.