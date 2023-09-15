Суд обязал областной Минздрав отремонтировать пищеблок в детской больнице Качканара

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В 2021 году прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора провела выездную проверку пищеблока в здании детской больницы Качканара. Оказалось, что в помещении нарушена отделка — на стенах есть сколы краски и плитки. Ведомство пришло к выводу, что выявленные нарушения не дают возможность проводить влажную уборку, очистку и дезинфекцию надлежащим образом. В связи с этим прокурор выдал предписание провести ремонт в пищеблоке.
В этом же году главный врач «Качканарской ЦГБ» направила в подразделение областного Минздрава — ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» — смету на проектные работы ремонта в пищеблоке на сумму 243 тысячи рублей. В марте 2022 году смета была согласована, при этом ее сумма увеличилась до 303 тысяч рублей. Позже заявку уже на сам ремонт включили в перечень объектов для рассмотрения комиссии Минздрава Свердловской области. Однако работы так и не были проведены.
Поскольку выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения ответчиком не устранены, прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности профинансировать и произвести ремонт помещений пищеблока в здании детской больницы, — сказано в решении районного суда Качканара.
Больница в ходе судебного процесса признала нарушения на пищеблоке, но сослалась на недостаточность финансирования для проведения ремонта. Однако данный довод суд отклонил:
Доводы ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ» о недостаточности финансирования, судом признаются неправомерными, поскольку отсутствие достаточного бюджетного финансирования само по себе не является основанием для несоблюдения установленных правил в эксплуатации пищеблока, невыполнение которых может повлечь негативные последствия и привести к недопустимому риску жизни и здоровья людей.
По итогу суд обязал Министерство здравоохранения до 31 декабря 2023 года выделить средства на ремонт пищеблока в детской больнице «Качканарской ЦГБ». А саму больницу — провести все работы до 31 декабря 2024 года.
Ответчики попытались обжаловать решение в Областном суде Свердловской области. Однако решение было оставлено без изменений.
Это не первый подобный случай, когда Минздрав затягивает с ремонтом медучреждений в регионе. В марте этого года прокуратура Талицы через суд добилась восстановления инфекционного отделения в местной больнице. В здании были выявлены многочисленные дефекты стен, пола, потолка и оконных проемов. Также состояние батарей не позволяло проводить их качественную дезинфекцию. Окна для проветривания не открывались, а двери неплотно прилегали к проемам. Согласно решению суда, Минздрав в течение пяти месяцев обязан выделить средства на ремонт отделения.
Гинекологическое отделение в хирургическом корпусе Демидовской больницы Нижнего Тагила было также отремонтировано после судебного процесса в 2021 году. Прокуратура Ленинского района города выявила недопустимые дефекты поверхностей пола, потолка и стен из-за чего поверхность невозможно было обработать дезинфицирующими средствами. Помимо этого, в отделении обнаружили следы грибка. На ремонт отделения требовалось 21 млн рублей. Представитель Минздрава на суде заявил, что средств на восстановления не хватает, так все уходит на борьбу с коронавирусом. Однако суд требования прокурора удовлетворил.
В 2017 году в поселке Восточный здание местной больницы пострадало в результате урагана. Долгое время местным жителям приходилось ездить за медпомощью в другие населенные пункты, в том числе и в Серов, который находится в 200 километрах от поселка. Даже ходили слухи о полном закрытии поселковой больницы. В какой-то момент сельчан перестало устраивать такое положение дел и они вышли на одиночные пикеты. К делу подключилась прокуратура, которая обязала Минздрав провести ремонт в здании амбулаторно-поликлинического отделения. Дело начало сдвигаться с места только в 2020 году, когда в поселок нагрянули чиновники во главе с министром здравоохранения Андреем Карловым. Однако его визит не приблизил дату начала реконструкции. Подрядчик был найден только в 2021 году, и только в 2022 году стартовал долгожданный ремонт. Цена контракта составила 9 млн рублей.