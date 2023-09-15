Свердловчанину грозит до 15 колонии за убийство обидчика из переделанной винтовки

Трагедия произошла 21 января 2023 года. По версии СК, 39-летний обвиняемый поругался с мужчиной на улице и, получив от него удар по лицу, назначил ему встречу во дворе своего дома, затем убив его выстрелом в живот. В пресс-службе МВД уточнили, что пуля от патрона образца 1943 года была выпущена гладкоствольной однозарядной винтовки ИЖ-18, кустарно переделанной под нарезное ружье.