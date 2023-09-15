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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Свердловчанину грозит до 15 колонии за убийство обидчика из переделанной винтовки

Свердловчанину грозит до 15 колонии за убийство обидчика из переделанной винтовки

15 сентября 2023, 14:18
Фото: СУ СК по Свердловской области
В Свердловской области пройдет суд над жителем деревни в Ирбитском районе, который, как считает следствие, застрелил своего обидчика из ружья минувшей зимой.

Трагедия произошла 21 января 2023 года. По версии СК, 39-летний обвиняемый поругался с мужчиной на улице и, получив от него удар по лицу, назначил ему встречу во дворе своего дома, затем убив его выстрелом в живот. В пресс-службе МВД уточнили, что пуля от патрона образца 1943 года была выпущена гладкоствольной однозарядной винтовки ИЖ-18, кустарно переделанной под нарезное ружье.

Проведены судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, медико-криминалистическая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и иные судебные экспертизы, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

По обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) фигуранту грозит до 15 лет колонии. Вскоре его дело рассмотрит суд.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском профессионального боксера застрелили в ночном клубе.

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#Происшествия#Следственный комитет#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Оружие#Ирбит#Григорий Орлов
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