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У бюджетников Екатеринбурга вырастет зарплата

У бюджетников Екатеринбурга вырастет зарплата

15 сентября 2023, 09:12
Фото: 1MI
Зарплата увеличится на 10,9% у бюджетников Екатеринбурга. Речь идет о сотрудниках муниципальных учреждений.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Увеличение произойдет с 1 октября, сказано в документе.

Ранее сообщалось, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об увеличении зарплат госслужащих с 1 октября на также на 10,9%.

А ранее Евгений Куйвашев увеличил премии своим министрам. Выяснилось, что одни из самых высоких зарплат в регионе з у представителей сектора госуправления.

Зарплаты свердловских чиновников поднимут более чем на 10%
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#Свердловская область#Зарплата#Евгений Куйвашев#Увеличение#Бюджетники#Алексей Орлов#Премии#Госслужащие#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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