У бюджетников Екатеринбурга вырастет зарплата

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Соответствующее распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Увеличение произойдет с 1 октября, сказано в документе.
Ранее сообщалось, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об увеличении зарплат госслужащих с 1 октября на также на 10,9%.
А ранее Евгений Куйвашев увеличил премии своим министрам. Выяснилось, что одни из самых высоких зарплат в регионе з у представителей сектора госуправления.