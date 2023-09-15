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Участника СВО до смерти избили в Екатеринбурге

Участника СВО до смерти избили в Екатеринбурге

15 сентября 2023, 06:10
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестные избили до смерти участника СВО. Инцидент произошел ночью 11 сентября 2023 года.

Военный приехал в Екатеринбург на похороны своего брата. После того, как прощание состоялось, мужчина решил вернуться к себе в часть. Пока оформлялись документы, он проживал в военном городке, пишет Е1.

Как рассказала его сестра, накануне днем он встречался со своими племянниками, а вечером она его отвезла в часть. Вскоре екатеринбуржец уснул на лавочке, а ночью на него напали и избили. Были переломаны ребра, проткнуто легкое, разорвана селезенка. От полученных травм он скончался в реанимации 12 сентября.

По словам местных жителей, нападавших было несколько. После избиения они с собой забрали его сумку с документами. В полиции рассказали, что задержан подозреваемый в нападении.

Напомним, 21 августа 2023 года в Ростовской области до смерти избили военного, который служил по контракту.

Контрактника из Екатеринбурга избили до смерти в Ростовской области
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