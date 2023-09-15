Участника СВО до смерти избили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Военный приехал в Екатеринбург на похороны своего брата. После того, как прощание состоялось, мужчина решил вернуться к себе в часть. Пока оформлялись документы, он проживал в военном городке, пишет Е1.
Как рассказала его сестра, накануне днем он встречался со своими племянниками, а вечером она его отвезла в часть. Вскоре екатеринбуржец уснул на лавочке, а ночью на него напали и избили. Были переломаны ребра, проткнуто легкое, разорвана селезенка. От полученных травм он скончался в реанимации 12 сентября.
По словам местных жителей, нападавших было несколько. После избиения они с собой забрали его сумку с документами. В полиции рассказали, что задержан подозреваемый в нападении.
Напомним, 21 августа 2023 года в Ростовской области до смерти избили военного, который служил по контракту.