Участника СВО до смерти избили в Екатеринбурге

Как рассказала его сестра, накануне днем он встречался со своими племянниками, а вечером она его отвезла в часть. Вскоре екатеринбуржец уснул на лавочке, а ночью на него напали и избили. Были переломаны ребра, проткнуто легкое, разорвана селезенка. От полученных травм он скончался в реанимации 12 сентября.