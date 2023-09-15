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В Екатеринбурге директора 22-й школы обвинили в массовом увольнении учителей

В Екатеринбурге директора 22-й школы обвинили в массовом увольнении учителей

15 сентября 2023, 12:26
Фото: 1MI
Громкий скандал случился в 22-й школе Екатеринбурга: родители учеников обвинили директора в массовых увольнениях педагогов, из-за чего ключевые предметы стали подменять физкультурой.
Сейчас в шестых классах нет ни биологии, ни географии, ни музыки с информатикой, — цитирует маму ученицы «КП-Екатеринбург».

По словам родителей, минувшим летом школа лишилась порядка 20 учителей. Нехватка педагогов ощущается повсеместно, однако особенно критическая ситуация сложилась в 7–9 классах, где детей лишили возможности в полной мере осваивать программы русского языка и литературы. Родительское сообщество опасается будущих экзаменов, к которым школьников попросту некому готовить.

В сложившейся ситуации родители обвиняют руководство школы, в частности директора Илью Смирнова, который сменил своего предшественника в октябре 2022 года и сразу ввел новый дисциплинарный порядок. С родителями и учителями он встречается лишь в отведенные часы по записи, а также, как утверждается, часто хамит пожилым педагогам. Еще одна претензия — поборы с родителей, посредством которых Смирнов якобы решает проблему недофинансирования школы.

Он неуважительно относится, оскорбляет. И педагоги готовы вернуться, если его там не будет, — заверила в разговоре с 66.ru мама учащейся 22-й школы.

Утром 15 сентября возмущенные родители собрались у входа в школу и потребовали от Смирнова принять их, чего в итоге им удалось добиться. В департаменте образования мэрии, со своей стороны, заявили, что 12 из 70 педагогов школы уволились «по личным причинам», при этом «реализация учебных программ в образовательной организации выполняется в полном объеме» через замену учителей.

В личной встрече с родителями также поучаствовал глава депобразования мэрии Константин Шевченко и начальник управления образования Орджоникидзевского района Елена Яровикова. Как рассказала «КП-Екатеринбург» мама одного из девятиклассников, родителям пообещали как можно скорее восстановить штат педагогов, в том числе через вузы, и компенсировать пропущенные часы занятий.

Фото: 66.ru
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