В Екатеринбурге директора 22-й школы обвинили в массовом увольнении учителей

В сложившейся ситуации родители обвиняют руководство школы, в частности директора Илью Смирнова, который сменил своего предшественника в октябре 2022 года и сразу ввел новый дисциплинарный порядок. С родителями и учителями он встречается лишь в отведенные часы по записи, а также, как утверждается, часто хамит пожилым педагогам. Еще одна претензия — поборы с родителей, посредством которых Смирнов якобы решает проблему недофинансирования школы.