В Екатеринбурге родители школы № 181 потребовали убрать автоматы со сладостями

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Мамы возмущены! С 1 сентября неоднократно обращались к учителям и к завучу, но автоматы до сих пор функционируют, — заявила журналистам Наталья, мать одного из учеников.
Собеседница E1.RU указала, что большинство продуктов, которые можно приобрести в автомате, запрещены к продаже в школах. Отчасти это подтвердили в областном Роспотребнадзоре: в ведомстве пояснили, что через вендинг разрешается продавать лишь определенные продукты, перечень которых регламентируется санитарными правилами.
Ранее Роспотребнадзор озвучил результаты проверок организации питания в школах Свердловской области: нарушения выявили в девяти из десяти учебных учреждений.