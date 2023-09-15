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В Екатеринбурге родители школы № 181 потребовали убрать автоматы со сладостями

В Екатеринбурге родители школы № 181 потребовали убрать автоматы со сладостями

15 сентября 2023, 16:30
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в школе № 181 в Академическом установили три торговых автомата со сладостями, соками и газировками. Как итог, не все родители оказались в восторге от того, что на переменах дети смогут лакомиться фастфудом.
Мамы возмущены! С 1 сентября неоднократно обращались к учителям и к завучу, но автоматы до сих пор функционируют, — заявила журналистам Наталья, мать одного из учеников.

Собеседница E1.RU указала, что большинство продуктов, которые можно приобрести в автомате, запрещены к продаже в школах. Отчасти это подтвердили в областном Роспотребнадзоре: в ведомстве пояснили, что через вендинг разрешается продавать лишь определенные продукты, перечень которых регламентируется санитарными правилами.

Ранее Роспотребнадзор озвучил результаты проверок организации питания в школах Свердловской области: нарушения выявили в девяти из десяти учебных учреждений.

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