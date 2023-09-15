В Каменске-Уральском оставили под стражей велосипедиста, которого обвиняют в убийстве

Напомним, девятиклассница исчезла вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга на поздней электричке. Далее ей нужно было идти домой пешком через лес. В результате ее тело нашли в канаве. Задержали велосипедиста, у которого нашли телефон девушки.