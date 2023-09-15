В Каменске-Уральском оставили под стражей велосипедиста, которого обвиняют в убийстве

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В отношении Эдуарда Голикова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца.
Постановление суда было обжаловано стороной защиты. Адвокат просил изменить меру пресечения Голикову на другую, однако суд оставил жалобу без удовлетворения. Под стражей Голиков должен пробыть по 10 октября.
Напомним, девятиклассница исчезла вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга на поздней электричке. Далее ей нужно было идти домой пешком через лес. В результате ее тело нашли в канаве. Задержали велосипедиста, у которого нашли телефон девушки.