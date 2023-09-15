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В Каменске-Уральском умер директор «Водоканала КУ»

В Каменске-Уральском умер директор «Водоканала КУ»

15 сентября 2023, 10:07
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском скончался 64-летний директор организации «Водоканал КУ» Сергей Глазунов.

Глазунов был руководителем «Водоканала» с 1990 года. Он имел награду «Почетный работник ЖКХ РФ», а также с 2020 года был почетным гражданином Каменска-Уральского, рассказали в пресс-службе администрации города.

Сергей Глазунов умер в автомобиле, когда ехал на работу.

Напомним, в Первоуральске скончался 69-летний член совета «Партии народной свободы» Алексей Кудрин. Когда проходило заседание, он неожиданно упал, сделал вдох и умер. Его пытались спасти, но не удалось.

Политик умер во время заседания в Первоуральске
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