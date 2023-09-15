В Каменске-Уральском умер директор «Водоканала КУ»

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Глазунов был руководителем «Водоканала» с 1990 года. Он имел награду «Почетный работник ЖКХ РФ», а также с 2020 года был почетным гражданином Каменска-Уральского, рассказали в пресс-службе администрации города.
Сергей Глазунов умер в автомобиле, когда ехал на работу.
Напомним, в Первоуральске скончался 69-летний член совета «Партии народной свободы» Алексей Кудрин. Когда проходило заседание, он неожиданно упал, сделал вдох и умер. Его пытались спасти, но не удалось.