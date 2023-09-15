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Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Мужчина пропал без вести еще в 2021 году

В Карпинске нашли труп давно пропавшего мужчины

15 сентября 2023, 17:25
Фото: 1MI
Мужчина пропал без вести еще в 2021 году
Из карьера в Карпинске извлекли труп мужчины, который пропал еще два года тому назад, сообщает издание Е1.

«Скелетированное тело» увидели рыбаки. Мужчину предварительно опознали по одежде, скорее всего, это житель Карпинска, 39-летний Сергей Хабибулин. Он пропал без вести в июле 2021 года, с тех пор его поиски результата не дали.

В СКР сообщили, что следы насильственной смерти на теле не обнаружены. «При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет», — сообщили в СКР.

Ранее тело утопленника нашли в Исети в самом центре Екатеринбурга. Спасателям пришлось доставать труп на глазах у прохожих.

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#Происшествия#Труп#Карпинск
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