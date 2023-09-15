В Карпинске нашли труп давно пропавшего мужчины

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
«Скелетированное тело» увидели рыбаки. Мужчину предварительно опознали по одежде, скорее всего, это житель Карпинска, 39-летний Сергей Хабибулин. Он пропал без вести в июле 2021 года, с тех пор его поиски результата не дали.
В СКР сообщили, что следы насильственной смерти на теле не обнаружены. «При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет», — сообщили в СКР.
Ранее тело утопленника нашли в Исети в самом центре Екатеринбурга. Спасателям пришлось доставать труп на глазах у прохожих.